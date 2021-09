Henstedt-Ulzburg

Können Vertreter nur eines Geschlechts sich für die Interessen beider Geschlechter gut einsetzen? Diese Frage tauchte bereits nach der Wahl des jetzigen Seniorenbeirats in Henstedt-Ulzburg im Frühjahr auf und war nun auch wieder Thema. Der derzeitige Beirat besteht nur aus Männern, weil sich keine Frau für das Gremium beworben hatte. Zwölf Männer kümmern sich demnach seit der Wahl um die Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger in Henstedt-Ulzburg. Die Politik hatte zwar der reinen Männerbesetzung etwas zähneknirschend zugestimmt – aber gleichzeitig eine Überarbeitung der Satzung in Auftrag gegeben.

Die Politik wollte eine paritätische Besetzung erwirken und dafür das Wahlverfahren ändern. Vorbild soll das Lübecker Modell sein. Bruno Böhm, Mitglied des Lübecker Seniorenbeirates, stand den Mitgliedern des Sozial-, Senioren- und Gleichstellungsausschusses auf der Sitzung am Donnerstagabend Rede und Antwort.

Lübecker Modell hat zwei Listen für Bewerberinnen und Bewerber

In Lübeck haben die Seniorinnen und Senioren zwei unterschiedliche Listen zur Wahl, auf der die Bewerber nach dem Geschlecht aufgeführt sind. Es gibt somit eine Frauen- und eine Männerliste. Die Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab. Danach werden die in Lübeck 21 Sitze im Seniorenbeirat paritätisch vergeben. Der Beste der Herrenliste, die Beste der Damenliste und so weiter. Wenn eine Liste erschöpft ist, weil nicht genug Bewerber eines Geschlechts da sind, wird aus der zweiten Liste aufgefüllt. Es gehe um die Arbeitsfähigkeit des Beirates. Böhm warb für dieses Prinzip und für die paritätische Besetzung des Seniorenbeirates. Bei zwei Listen würden Frauen sich vielleicht eher trauen, anzutreten.

Arbeitsfähigkeit des Beirates hat Vorrang vor Parität

Henstedt-Ulzburgs Gleichstellungsbeauftragte Svenja Gruber warb auch für das System und stimmte zu, dass es im Zweifel darum gehe, dass der Seniorenbeirat arbeiten könne. Sie würde auf eine exakt gleiche Anzahl von Frauen und Männern verzichten, wenn denn sichergestellt sei, dass überhaupt beide Geschlechter zum Zuge kommen. „Manchmal kommt es eben nicht genau hin“, gab Gruber zu. Arbeitsfähigkeit habe Vorrang vor Parität.

Männer wollen keine getrennte Listen

Allerdings kann sich der Henstedt-Ulzburger Sniorenbeirat mit dieser Idee und der neuen Satzung nicht anfreunden, wie dessen Vorsitzender Wilfried Balschuhn mitteilte. Der Beirat hatte um Vertagung des Themas gebeten. Auf Nachfrage von Mirja Kahle (CDU) nach dem Grund der Ablehnung des Satzungsentwurfes erklärte Balschuhn, dass der Seniorenbeirat beschlossen habe, „dass wir das nicht haben wollen“. Zwei Listen seien in den Augen der Mehrheit im Seniorenbeirat nicht demokratisch. Diese Aussage stieß bei den Fraktionen auf Verwunderung.

Auflösung des Beirates und Neustart mit neuer Satzung

„Es ist wichtig und richtig, dass wir zwei Listen bekommen“, betonte Klaus-Peter Eberhard (FDP). Mirja Kahle sieht in dem neuen System ein Hilfsangebot. Thorsten Möhrcken (Grüne) stellte die Idee in den Raum, dass der jetzige Beirat sich auflösen könnte und dann mit neuer Satzung, neuem Wahlverfahren und der Chance, dass Frauen mit an Bord sind, einen Neustart aufs Parkett legen könnte. Zwei Drittel der Mitglieder des Beirates müssten dafür stimmen, denn abwählen möchte die Politik die Ehrenamtlichen nicht. „Eine Zweidrittel-Mehrheit kann ich nicht garantieren“, sagte ein sichtlich überrumpelter Beiratsvorsitzender Wilfried Balschuhn. Das sei bislang noch kein Thema gewesen.

Dem Seniorenbeirat gehören zurzeit Wilfried Balschuhn, Joachim Süme, Norbert Krebs, Hans Bliedung, Carsten Burmester, Sönke Carstensen, Uwe Groth, Wolfgang Hübner, Günter Kierstein, Gerd Peltz, Holger Schallert und Hans-Jürgen Schikofsky an. Nun sollen die Mitglieder sich erneut mit der Satzungsänderung auseinandersetzen und über die Möglichkeit eines Neustarts per Rücktritt diskutieren. „Die Zeit geben wir Ihnen, bitte diskutieren Sie darüber“, gab Ausschussvorsitzender Thorsten Möhrcken den anwesenden Beiratsmitgliedern quasi als Hausaufgabe mit auf den Weg. Das Thema wurde wie vom Seniorenbeirat gewünscht vertagt auf die nächste Sitzung des Ausschusses.