Groß Niendorf

Elbphilharmonie, Ostessestrand, eine Brücke in Eutin – Die Künstlerin Renate Krohn aus Norderstedt zeigt bis zum 26. September in den drei Räumen des Hof-Cafés der Familie Humfeldt „Norddeutsche Impressionen“.

15 Aquarelle mit Landschaftsmotiven können sich die Besucher anschauen. „Bei der Aquarelltechnik gefällt mir, dass man immer von hell zu dunkel arbeitet und ich mir genau überlegen muss, wo ich es weiß haben möchte.“

Zusammenspiel von Licht und Farben

Das sei bei der Acrylmalerei anders. „Das Zusammenspiel von Licht und Farben, diese Leichtigkeit und das Fließen der Farben, das man nicht immer ganz beeinflussen kann, fasziniert mich dabei“, sagt sie.

Wasser zusammen mit der Farbe in jedem denkbaren Grad der Verdünnung bis fast zum Nichts – das verleiht brillante Transparenz und Leuchtkraft, lässt zugleich lebendige Nuancen entstehen. Das gezielte Übereinandersetzen der transparenten Farbschichten schafft einen besonderen Reiz, erfordert aber auch gutes handwerkliches Können.

Erst anschauen, dann zu Hause malen

Lasieren und Lavieren, also dünnes Aufstreichen, und Malen Nass in Nass, das sind einige der vielfältigen Techniken, in denen die Aquarellistin ihre Bilder gestaltet. „Ich male meistens zu Hause, nachdem ich das jeweilige Motiv bei Spaziergängen im Grünen, am Meer oder auf Städtereisen fotografiert habe.“

So spiegeln sich ihre Liebe und emotionale Beziehung zur Natur in ihren Arbeiten wider. Die Bilder der neblig verhangenen Felder und Küstenstriche mit vermoosten Steinbuhnen, oder der Steg vom Timmendorfer Strand mit dem japanischen Teehaus, oder der berühmte Leuchtturm Westerhever beeindrucken in der Ausstellung.

Kreatives Ehepaar

Die Brücke vor dem Eutiner Schloss, die sich im Seerosenteich spiegelt, ist das Lieblingsaquarell der Café-Besitzerin Karin Humfeldt. Auch die farblich intensive, mit sicherem Pinselstrich gestaltete Elbphilharmonie aus Hamburg in bläulichen Tönen und das Lübecker Holstentor begeistern.

Renate Krohn, deren Mann auch künstlerisch als Hobbyfotograf tätig ist, hat schon mehrmals ihre Bilder in Ausstellungen präsentiert. Im Hof-Café waren vor einigen Jahren schon Blumenaquarelle zu sehen.

Krohn hat schon oft ausgestellt

Bei den „Norderstedter Kunstsommern“ sowie im dortigen Rathaus sind ihre Bilder regelmäßig zu bewundern. Im Kunstkreis Norderstedt sowie in der Deutschen Aquarellgesellschaft beteiligt sie sich als Mitglied an Gemeinschaftsausstellungen. Auf ihrer Website www.reroart.de ist die Vielfältigkeit ihrer Aquarelle zu sehen.

Die Malerin war nicht weit von Groß Niendorf, in Bockhorn (Bark), aufgewachsen. Beruflich arbeitete sie als Bauzeichnerin und nach einem Ingenieurstudium als Architektin, Fachrichtung Hochbau.

Erst nach Familienpause Malen intensiviert

Auf die von ihr geliebte Aquarellmalerei konzentrierte sie sich erst ab 2003, nach der Familienpause mit zwei Kindern. Anfangs nahm sie an Kursen an den Volkshochschulen Norderstedt und Tangstedt teil, später bei den namhaften Künstlern Bernhard Vogel, Larissa Strunowa-Lübke und Viktoria und Slawa Prischedko.

Renate Krohn engagiert sich für den Verein „Paulinchen, Initiative für brandverletzte Kinder e.V.“. Sie war für diese ehrenamtliche Arbeit im Jahr 2016 mit der Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden.