Mit Kettensäge und Acryl rückt Bildhauer Peer Oliver Nau dem Holz zu Leibe und formt mit fantasievollen Werken Geschichten im Kopf des Betrachters. Am 3. April beginnt in Bad Segeberg die farbenfrohe Schau mit einer Vernissage. Gezeigt wird eine herrlich unkonventionelle Kunst. Das sollten Sie zur Ausstellung in der Villa Flath wissen.