Henstedt-Ulzburg

Die Waren in den Regalen werden bereits knapper, denn im Real-Markt im Gewerbepark (Gepa) Henstedt-Ulzburg heißt es seit kurzem: Alles muss raus. Nur der Lebensmittelbereich wird bis zuletzt noch täglich mit frischen Waren beliefert. Im Non-Food-Bereich füllt kein Mitarbeitender mehr auf. „Was weg ist, ist weg“, betont Marktleiter Cihan Özen. Es gibt große Rabatte aufs Sortiment von bis zu 40 Prozent.

Aus dem Real-Markt im Gewerbepark Henstedt-Ulzburg wird ein Edeka. Bis Ende des Monats läuft der Ausverkauf. Quelle: Nicole Scholmann

Im November wurde ganz offiziell bekannt gegeben, dass der Real-Standort in Henstedt-Ulzburg an den Edeka-Konzern geht. Alle Real-Märkte in Deutschland stehen zum Verkauf. Verschiedene Unternehmen wie Kaufland, Edeka und Globus hatten Interesse bekundet. In Henstedt-Ulzburg – laut Marktleiter Özen ein hervorragender Standort – kommt Edeka Nord zum Zug.

Edeka nennt noch keine Details zum Standort

„Das Bundeskartellamt hat die wettbewerbsrechtliche Freigabe für die Übernahme des Real-Marktes in Henstedt-Ulzburg durch den Edeka-Verbund erteilt“, bestätigt Max Jendrik Sachau, Sprecher des Edeka-Konzerns, auf Nachfrage von KN-Online. Unter dem Dach des genossenschaftlichen Verbunds erhalten die Lebensmittelmärkte und deren Mitarbeiter nach seiner Auskunft „wieder eine tragfähige wirtschaftliche Zukunftsperspektive“. „Wir freuen uns darauf, unseren Kunden an gewohnter Stelle eine Vollversorgung mit frischen Lebensmitteln und großer regionaler Sortimentsvielfalt zu bieten“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Integration der Real-Märkte in den Edeka-Verbund erfolge Schritt für Schritt. „Zurzeit sind wir in der Erarbeitung konkreter Schritte“, sagt Sachau. Zur Übernahme des Standortes werden alle Mitarbeiter übernommen. Details gibt der Unternehmenssprecher nicht preis, er gibt sich bedeckt.

1980 als Allkauf in Henstedt-Ulzburg eröffnet

1980 war der Supermarkt in bester Lage in Henstedt-Ulzburg eröffnet worden, damals noch als Allkauf. 1999 folgte der Verkauf an Real. Eine Mitarbeiterin der ersten Stunde ist die 60-jährige Müjgan Palabiyik aus Kaltenkirchen. Damals wie heute sorgt sie dafür, dass die Kunden alles finden, was sie suchen. Angst oder Sorge, was nach der Übernahme von Edeka passiere, hat sie nicht. Alle über 80 Mitarbeitende, die jetzt bei Real tätig sind, werden übernommen.

„Das ist hier wie mein Zuhause“, sagt Müjgan Palabiyik. Sie sei hier groß geworden meint die Angestellte scherzhaft. Sie komme mit den Kollegen und Marktleiter sehr gut zurecht und das werde sicher auch unter neuem Namen am Standort so bleiben. Als großen Pluspunkt des Standortes empfindet Palabiyik die gut 1000 kostenlosen Parkplätze im Gewerbepark. „Woanders, wie zum Beispiel in Hamburg, muss man Gebühren bezahlen, bei uns nicht.“

Marktleiter Özen wird auch weiterhin als Leiter die Geschicke des Marktes lenken. Seit dem 1. Januar 2016 ist er Chef in Henstedt-Ulzburg. Auch der Real-Markt in Rendsburg stand unter seiner Leitung. Die habe er nun abgegeben. Wie es dort weitergehe, könne er nicht sagen.

Ausverkauf in Henstedt-Ulzburg wird gut angenommen

In Henstedt-Ulzburg ist der 29. Januar ein besonderes Datum: „Um 16 Uhr wollen wir unseren Markt besenrein übergeben“, sagt Cihan Özen.

Der Standort wird offiziell am 31. Januar an Edeka gehen. Und dann soll der Supermarkt leer sein. Der Ausverkauf werde von den Kunden gut angenommen, freut Özen sich.

Die über 80 Mitarbeitende in Henstedt-Ulzburg behalten ihre Jobs

Was nach der Übernahme passiere an Umbauarbeiten und ähnlichem kann Özen nicht sagen. Unklar ist auch, ob der Standort weiterhin ein Vollsortiment anbiete. Der Supermarkt hat etwa 6400 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Trotz dieser noch offenen Fragen ist Marktleiter Özen sehr zuversichtlich. „Edeka ist der Branchenprimus, die Nummer eins in Deutschland“, betont er. Alle Mitarbeitenden werden übernommen und müssen sich keine Sorgen um ihren Job machen, betont Özen.