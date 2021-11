Für spektakuläre Bilder sorgte ein Unfall am frühen Sonntagmorgen in Kayhude. Ein Auto krachte frontal in die Hauswand des Gasthofs Alter Heidkrug – und landete direkt in der Herrentoilette. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Gebäude an der Bundesstraße 432 wurde allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen.