Ein Falschfahrer löste am Donnerstag einen Unfall in der Autobahnabfahrt Wahlstedt aus. Im Dunkeln kam der Unbekannte mehreren Autos entgegen, die von der A21 heruntergefahren waren. Ein Fahrer bremst, der nächste kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der Falschfahrer verschwand in der Nacht.