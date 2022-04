Kreis Segeberg

Am Montag, 25. April, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der A 21 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord bis Schwissel nochmals auf Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Markierungsarbeiten einstellen.

Wie Susann Sommerburg von der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird es in der Zeit zwischen 10 bis 12 Uhr zu Markierungsarbeiten in Fahrtrichtung Kiel kommen. Von 12 Uhr bis 14 Uhr sollen die Arbeiten in Fahrtrichtung Bargteheide erfolgen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten mit erhöhter Aufmerksamkeit den Bereich zu befahren.

„Da die Arbeiten extrem witterungsabhängig sind, kann es zu Verschiebungen kommen“, sagt Sommerburg.

Markierungsarbeiten auf A21 unter Vollsperrungen

„Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Qualität ist es erforderlich, dass die Arbeiten unter Vollsperrungen stattfinden“, erklärt Susann Sommerburg von der Autobahn GmbH.

Das Unternehmen hat bereits Umleitungen bekannt gegeben, die über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen erfolgen werden.

In Fahrtrichtung Kiel, Bad Oldesloe-Nord bis Leezen (15): Ab Anschlussstelle (AS) Bad Oldesloe-Nord der U5 über die L226 Richtung Borstel und über die B432 Richtung Leezen zur AS Leezen folgen.

In Fahrtrichtung Kiel, Leezen bis Bad Segeberg-Süd: Ab der AS Leezen der U7 über die L167 und B432 zur AS Bad Segeberg Süd folgen.

In Fahrtrichtung Bargteheide, Bad Segeberg Süd bis Leezen: Ab AS Bad Segeberg-Süd der U92 über die B432 und L167 zur AS Leezen folgen.