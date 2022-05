Kreis Segeberg

Auf ein wertvolles Auto hatten Diebe es in Seedorf abgesehen. Sie haben am helllichten Tag einen VW T7 Multivan gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps, worauf Autohalter bei der Sicherung ihrer Fahrzeuge achten sollten.

Der rot-silberne Bus mit Segeberger Kfz-Kennzeichen war in der Straße Am Burggraben abgestellt gewesen, sagt Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg. Am Sonnabend, 14. Mai, haben unbekannte Täter ihn zwischen 9 und 12.30 Uhr entwendet.

Auch in Norderstedt wurde Auto gestohlen

Den Schaden schätzt Firsching auf 45.000 Euro. Die Abteilung „komplexe Ermittlungen, Sachgebiet 5“ der Kriminalpolizei Pinneberg hat sich der Ermittlungen angenommen. Sie hat Zeugen um Hinweise gebeten, etwa ob sich verdächtige Menschen an dem Auto aufgehalten haben. Melden können sich Zeugen unter Telefon 04101/2020 oder per E-Mail an SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

In der Nacht von Donnerstag, 12. Mai, auf Freitag, 13. Mai, wurde in der Segeberger Chaussee in Norderstedt in Höhe der Parallelstraße ein Renault Master gestohlen, berichtet Lars Brockmann am Montag, ebenfalls Pressesprecher der Polizeidirektion.

Manche Diebe arbeiten Auftragsbestellung ab

Unbekannte entwendeten den nicht zugelassenen weißen Transporter zwischen 17.30 und 7.40 Uhr am Folgetag vom Gelände einer Reifenhandlung. Zuvor hatten sie gewaltsam ein Tor zum Grundstück geöffnet. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat unter Telefon 040/528060 um Hinweise gebeten. Der Wagen hatte einen Wert von 23.000 Euro.

Polizeisprecher Lars Brockmann: "Hochpreisige Fahrzeuge werden regelmäßig überwiegend ins osteuropäische Ausland verschoben oder zum Zwecke der Veräußerung von Einzelteilen demontiert." Quelle: Polizei

„Wie bei SUV sind das manchmal Auftragsbestellungen“, sagt Firsching. „Der VW T2 früher ist sofort weg gewesen.“ Nach Angaben von Lars Brockmann werden hochpreisige Fahrzeuge regelmäßig überwiegend ins osteuropäische Ausland verschoben oder zum Zwecke der Veräußerung von Einzelteilen demontiert. Manche entwendete Pkw bieten die Diebe mit gefälschten Fahrzeugpapieren zum Kauf an.

Zahl der Auto-Diebstähle sinkt, Aufklärungsrate niedrig

In der Regel handelt es sich um einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Er kann laut Brockmann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren geahndet werden.

Tendenziell geht die Zahl der Kraftfahrzeugdiebstähle im Kreis Segeberg aber seit zehn Jahren immer weiter zurück. 2011 waren noch 149 Fälle der Polizei gemeldet worden, 2015 nur noch 121, 2019 waren es 86, und im vorigen Jahr 63. Die Aufklärungsquote schwankte zwischen 5,8 Prozent und 20,6 Prozent.

Autodiebe haben es vor allem auf SUVs abgesehen

In der Regel haben es die Autodiebe vor allem auf SUVs abgesehen, sagt Anja Käfer-Rohr­bach, stellvertretende Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Anja Käfer-Rohr­bach, stell­ver­tre­tende Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin beim Gesamt­ver­band der Deut­schen Ver­si­che­rungs­wirt­schaft (GDV): "Die Autodiebe haben es vor allem auf SUVs abgesehen." Quelle: Gdv

Bezogen auf versicherte Autos werden am häufigsten Land Rover gestohlen, gefolgt von BMW. Eine Kaskoversicherung trägt den Schaden.

Diese Autos sind bei Dieben beliebt Allein unter den Top 10 der gestohlenen Autos 2020 liegen sieben SUVs, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Bezogen auf versicherte Fahrzeuge wurde am häufigsten ein Land Rover Velar gestohlen, gefolgt von BMW X6, Kia Stinger, Land Rover Range Rover, Toyota Lexus NX, Toyota Land Cruiser, Toyota Prius+, Porsche 911, Ford Edge und BMW X5. Auf Platz elf folgt Hyundai Santa Fe, vor Mazda CX-5, Toyota RAV-4, Mitsubishi Outlander, Toyota Lexus CT200, Kia Sorento, Audi A8, Mercedes GLS und Renault Talisman.

Schleswig-Holstein liegt beim Autoklau im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. 2020 etwa wurden von 1000 kaskoversicherten Fahrzeugen 0,3 gestohlen. Weit vorn liegen Berlin mit 2,3, Hamburg mit 1,2 und Brandenburg mit 0,7. Schlusslichter sind Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils 0,1. Der durchschnittliche Schaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Wie Bürger sich schützen können vor Autodiebstahl

Bürger könnten sich schützen, wenn sie das Auto in einer gegebenenfalls vorhandenen Garage abstellen, oder dicht am Haus inklusive Bewegungsmelder, sagt Polizeisprecherin Sandra Firsching zu den Tipps der Polizei. „Aber niemals an einem einsamen Parkplatz.“

Generell sei es wichtig, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Helfen könne auch eine Radkralle oder Lenkradsicherung.

Achtung Autobesitzer bei Keyless-Türöffnern

„Wer ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem besitzt, sollte den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen“, warnt Firsching. Das Funksignal, das automatisch die Autotüren öffnet, lasse sich durch Aluminiumhüllen abschirmen.

„Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den ’abgeschirmten’ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.“

Wer aus seinem Wagen aussteigt, sollte auf Menschen mit Aktenkoffern in der unmittelbaren Nähe achten. „Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.“