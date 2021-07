Sechs neue Gesichter für die Kunden der Filiale Nahe der Sparkasse Südholstein. Vom 12. bis 23. Juli übernehmen Azubis im zweiten Lehrjahr die Geschäftsstelle der Sparkasse. Sie dürfen sich in der Praxis bewähren.

Sparkassen-Filiale Azubis übernehmen in Nahe das Ruder

Von Nicole Scholmann