Henstedt-Ulzburg

Für 1,9 Millionen Euro wird zurzeit die Sportanlage Beckersberg am Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg saniert. „Wir sind im Zeitplan“, freut sich Anne Neufert von der Gemeindeverwaltung bei einer Begehung des komplett aufgerissenen Platzes. Zusammen mit ihrer Kollegin Petra Walz, Architekt Arne Siller und Bauleiter Lars Suckow schaut Neufert sich den Baufortschritt an. Am Dienstag wurde damit begonnen, den Rollrasen zu verlegen. „Genau 7950 Quadratmeter“, wie Bauleiter Suckow erklärt. Alles klappe sehr gut. Je nach Arbeit seien etwa zehn seiner Kollegen vor Ort und mit schwerem Gerät beschäftigt.

Sportanlage Beckersberg wurde 1986 eröffnet

Die B-Anlage mit Rasenplatz und vielfachen Möglichkeiten für die Leichtathletik ist seit zwei Jahren gesperrt und wird seit Anfang Juni quasi auf Links gedreht. Die komplette Oberfläche wurde abgetragen und wird jetzt erneuert. „Unter anderem war die Kunststofflaufbahn defekt und hatte Löcher“, beschreibt Walz. 1986 war die Sportanlage eröffnet worden – dementsprechend sei sie in die Jahre gekommen. Auch das Rasenfeld sei nicht mehr in einem guten Zustand gewesen.

Vor allem das Alstergymnasium sowie Sportvereine hätten bis dahin den Platz genutzt. Zudem gab es zwei öffentliche Tage in der Woche, wo jedermann dort Sport treiben konnte. Das soll, so Neufert, auch nach der Sanierung so bleiben.

Leichtathleten können dort trainieren und sich messen

Es gibt eine 400-Meter-Laufbahn, Möglichkeiten für Hoch- und Weitsprung, Speerwerfen und Diskuswurf. Auch Kugelstoßer und Stabhochspringer sollen in Henstedt-Ulzburg trainieren können. Und auch Menschen mit Einschränkungen werden die Anlage nutzen können, sie ist barrierefrei und auf sportliche Rollstuhlfahrer eingestellt. So wird beispielsweise eine Vorrichtung zum Festschnallen des Rollstuhls für die Wurfsportarten installiert.

Die Laufbahn wird erneut aus Kunststoff bestehen, eine elektronische Zeitnahme ist vorbereitet. Eine B-Anlage ist für nationale Wettkämpfe ausgelegt und muss deshalb bestimmte Anforderungen erfüllen. Das wird in Henstedt-Ulzburg so sein. Im Kreis Segeberg gibt es noch eine weitere B-Anlage in Norderstedt, wie der Vorsitzende des Kreisleichtathletikverbandes Segeberg, Jürgen Drümmer, sagt. „Das ist eine schöne Sache“, meint er zur Sanierung der Anlage in Henstedt-Ulzburg. Er hofft, dass sie ab dem kommenden Jahr genutzt werden kann. „B-Anlagen gibt es nicht so viele“, bestätigt Drümmer.

Sportanlage auf dem Rhen soll bebaut werden

Ende des Jahres soll der Sportplatz fertig sein, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Die Zeit sitzt den Verantwortlichen etwas im Nacken, denn auf der Sportanlage auf dem Rhen soll im kommenden Jahr Wohnbebauung möglich werden. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg will die Flächen verkaufen.

Die Bewässerung der Rasenfläche läuft künftig über einen eigenen Brunnen. Auf der B-Anlage sei ein Kunstrasen, wie er mittlerweile fast üblich ist, nicht angebracht. „Wenn die Speerwerfer trainieren, kommen automatisch Löcher in einen Kunstrasen“, sagt Architekt Siller. Dann sei die grüne Fläche hin. Für ihn als Planer sei die Sanierung „nicht ganz so kompliziert“, gibt er zu. Dennoch seien Überraschungen immer einzuplanen. So tauchten bei Erdarbeiten plötzlichen Leitungen auf, die nirgends eingezeichnet waren.

Eine Maßnahme ist bereits fertig: Die Flutlichtanlage wurde auf LED umgestellt, wie Anne Neufert beim Blick zu einem der Masten berichtet. Die Tribüne, die nicht überdacht ist, soll bis zur Neueröffnung auch noch wieder ansehnlich gemacht werden. In den zwei Jahren seit der Schließung haben die Wildkräuter dort die Oberhand über die Sitzplätze bekommen.