Die Strom- und Gaskunden der Stadtwerke Bad Bramstedt müssen im kommenden Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Geschäftsführer Marc Fischer hat ausgerechnet, dass ein Durchschnittshaushalt in einem Einfamilienhaus rund 44 Euro im Monat mehr für die Energie ausgeben muss. Vor allem die gestiegenen Weltmarktpreise seien dafür verantwortlich.

Um es vorweg zu nehmen: Zum Jahresende werden die Kunden wieder aufgefordert, ihre Zählerstände abzulesen. Daraus erstellen die Stadtwerke dann die Strom- und Gasrechnung des zurückliegenden Jahres. Wer nicht exorbitant mehr verbraucht hat, als im Vorjahr muss auch nicht mit hohen Nachzahlungen rechnen, denn für 2021 gelten die alten Preise.

450 Euro mehr für Gas im Jahr

Teurer wird es aber ab 2022. Die Monatsabschläge werden neu kalkuliert und fallen wegen der Preissteigerungen deutlich höher aus. Der verbrauchsabhängige Arbeitspreis in der Grundversorgung für Gas wird von 6,77 Cent pro Kilowattstunde auf 9,9 Cent angehoben. Hinzu kommt der unveränderte Grundpreis von 147,56 Euro im Jahr. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Gasverbrauch von 14.400 kWh bedeutet das eine Mehrbelastung im Jahr von rund 450 Euro.

Beim Strom steigt der Arbeitspreis von 31,67 Cent pro Kilowattstunde auf 33,53 Cent. Der Grundpreis wird um 2,38 Euro auf 178,98 Euro im Jahr angehoben. Bei einem Verbrauch von 3500 kWh Strom macht das eine jährliche Verteuerung von 67 Euro aus. Zusammengerechnet muss der Musterhaushalt für Gas und Strom 517 Euro mehr aufbringen. Die monatliche Belastung steigt um rund 44 Euro – eine Preissteigerung, die es in der Geschichte der 1998 gegründeten Stadtwerke noch nicht gegeben hat.

Großhandelspreis um 400 Prozent gestiegen

Der Stadtwerke-Chef betont, dass die 2000 Gaskunden und 6000 Stromkunden der Stadtwerke noch glimpflich davon kommen. Der Großhandelspreis für Gas sei um 400 Prozent gestiegen, der Strom-Großhandelspreis habe sich verdoppelt. „Wir haben aber größere Mengen eingekauft, wodurch nicht jede Preissteigerung an die Kunden weitergegeben werden muss“, erklärt Fischer. „Ich bin schon seit 23 Jahren im Geschäft, aber einen solchen Anstieg habe ich noch nicht erlebt“, so der Stadtwerkechef.

Die Ursachen dafür seien vielfältig. Zum einen habe das plötzliche Wiederanspringen der Weltwirtschaft nach den Corona-Beschränkungen im letzten Jahr zu einer Verknappung des Gases geführt. Zum anderen könne die Ostsee-Gaspipeline Nordstream 2 nicht genutzt werden, solange sie nicht von einem deutschen Unternehmen betrieben wird. Die Gründung könne einige Monate dauern. Die hohen Gaspreise hätten auch Auswirkungen auf den Strompreis, erklärt Fischer. Gaskraftwerke, die für die Aufrechterhaltung einer Grundlast benötigt werden und mit dem Abschalten von Atom- und Kohlekraftwerken größere Bedeutung erlangten, hätten höhere Produktionskosten, die die Verbraucher tragen müssen.

Ab 2023 könnten die Preise wieder fallen

Fischer ist jedoch zuversichtlich. „Die Lage wird sich 2023/24 beruhigen, die Preise wieder sinken. Die Stadtwerke werden das an ihre Kunden weitergehen“, verspricht er. Das alte Niveau aus der Zeit vor der Pandemie werde aber wohl nicht mehr erreicht. Tendenziell sei mit einer Verteuerung der Energie zu rechnen.

Die Stadtwerke werben damit, ausschließlich Ökostrom und -gas an ihre Kunden zu verkaufen. Erreicht wird das über einen Zertifikatehandel. Die Stadtwerke kaufen beispielsweise Zertifikate, mit denen in Malawi Wald geschützt oder der Windenergieausbau in der Türkei gefördert wird. Solche Projekte sollen zur Minderung der Treibhausgase führen. Werden diese CO2-Minderungen mit den ohnehin im Netz vorhandenen Anteilen an grünem Gas und Strom zusammengerechnet, ergibt sich laut Fischer eine Klimaneutralität der Bad Bramstedter Energieträger.

Biogas und grüner Strom sind die Stadtwerkeprodukte damit aber nicht. Die dürfen nur aus regenerativen Quellen wie der Windenergie kommen. Ein großer Teil des Stromes sei jedoch grün, sagt Fischer. Am Umspannwerk in Bad Bramstedt werde der Strom der Windparks in Wiemersdorf eingeleitet. „Welchen Anteil er ausmacht, ist physikalisch aber nicht messbar“, so der Stadt-Geschäftsführer.