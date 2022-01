Bad Bramstedt

„Eigentlich hatten wir gehofft, dass der Neujahrsempfang in diesem Jahr wieder vor einem gefüllten Kurhaustheater stattfinden kann“, so Bürgermeisterin Verena Jeske. Leider machten Delta, Omikron und Co. der Stadtverwaltung auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung, und so organisierte Kulturmanagerin Swantje Maaß erneut eine digitale Version der Traditionsveranstaltung.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt eine Talkshow mit Moderator Andreas Gervelmeyer aufgezeichnet. Sie konnte dann auf der Homepage der Stadt als Video abgerufen werden. Swantje Maaß sagt, gerne hätte sie in diesem Jahr eine solche Talkshow live vor Publikum auf die Bühne des Kurhaustheaters gebracht. Doch angesichts der hohen Infektionszahlen habe sich die Stadtverwaltung umentschieden. Nun wurde die Talkshow wieder aufgezeichnet.

Positives Feedback im letzten Jahr

„Das positive Feedback des vergangenen Jahres hat uns bestätigt, dass wir wieder mit einem kurzweiligen Rückblick durch das letzte Jahr führen und Mut und Vorfreude für das kommende verbreiten“, erklärte Maaß. Neu sei, dass in diesem Jahr auch die Lokalpolitik Platz auf der Bühne der alten Spielstätte findet. Jede Fraktion hat ein Mitglied geschickt. Die stellen dann jeweils Projekte vor, die ihnen besonders am Herzen liegen.

Erneut führt Moderator Andreas Gervelmeyer durch die Talkshow und fühlt neben der Kommunalpolitik auch Verena Jeske und Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt auf den Zahn. Geplant ist, dass die Ausstrahlung für die Internetseite der Stadt (www.bad-bramstedt.de) ab dem 21. Januar 2022 startet.

Swantje Maaß verriet schon mal, dass das grüne Sofa vom letzten Jahr abgelöst wurde. Sie hatte seinerzeit die schon leicht verschlissene Couch gebraucht über eine Internet-Kleinanzeige gekauft.