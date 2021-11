Corona in Segeberg - Das Testzentrum am Bleeck in Bad Bramstedt ist ab Montag wieder geöffnet

Nur gut sechs Wochen war das Testzentrum im Bad Bramstedter Rathaus geschlossen. Ab kommender Woche steht es wieder zur Verfügung. Grund sind die verschärfte Corona-Landesverordnung und der nahende Weihnachtsmarkt. Aber die Tests werden langsam knapp.