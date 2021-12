Der Seniorenbeiratschef von Bad Bramstedt hat empfohlen, für eine Theaterfahrt nach Hamburg gefälschte Impfausweise im Darknet zu kaufen. Das lässt sich aus einem Rundschreiben herauslesen. Der 77-Jährige ist in der Stadt als honoriger Mann bekannt, dem niemand so etwas zutraut. Was steckt dahinter?