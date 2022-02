Der Planungsausschuss hat entscheiden: In Bad Bramstedt wird es künftig keinen neuen Discounter am Achtern Dieck geben. Gewerbe soll sich dort zwar ansiedeln, Handel aber nur möglich sein, wenn er in Verbindung mit dem produzierenden Gewerbe steht. Die Stadtpolitik befürchtet andernfalls Konkurrenz für die Innenstadt.