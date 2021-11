Bad Bramstedt

Die Jürgen-Fuhlendorf-Schule ist ein Kostentreiber, der Kommunalpolitikern graue Haare wachsen lässt. Allein die Unterhaltung der Liegenschaft ist teurer als die aller Gemeindestraßen Bad Bramstedts zusammen. Um die steigenden Energiekosten in den Griff zu bekommen, wird nun erwogen, das Schulgebäude energetisch zu sanieren, was rund 2,5 Millionen Euro kosten wird. Weitere 4 Millionen sollen in neue Unterrichtsräume investiert werden.

Die Stadt wird nach den Vorausberechnungen der Kämmerei im kommenden Jahr gut 1,3 Millionen Euro an Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude aufbringen müssen. Das sind gut 200.000 Euro mehr als im letzten Jahr. Wesentlichen Anteil an der Kostensteigerung haben die steigenden Energiepreise, deren Anstieg auf 18 Prozent geschätzt wird. Ganz besonders schwer auf den Stadtfinanzen lastet die Jürgen-Fuhlendorf-Schule. Eine Untersuchung des Energieberaters Ralph Petereit hatte ergeben, dass die alten Gebäudeteile aus den frühen 1970er Jahren so gut wie keine Dämmung haben. Folge: Die Bewirtschaftungskosten steigen um rund 120.000 Euro gegenüber 2020, dem letzten abgerechneten Haushaltsjahr. Darin enthalten sind allerdings auch steigende Kosten für die Reinigung und Versicherung.

Voß: Erst sanieren, dann neue Heizung kaufen

Die Stadtverordnetenversammlung hatte erst im September mit knapper Mehrheit beschlossen, die alte, häufig defekte Gasheizung von 1989 gegen eine Pelletheizung auszutauschen. Maike Voß, Leiterin des Bauamtes, riet dringend dazu, eine Sanierung des Gebäudes vorzuziehen. Mit der neuen Heizung werde der zweite vor dem ersten Schritt gemacht. „Eine Heizung sollte immer auf den Wärmebedarf hin dimensioniert werden.“ Für ein unsaniertes Gebäude werde aber eine viel zu große Heizung benötigt. Ihr Vorschlag: Eine transportable Heizungsanlage mieten und solange vors Gebäude stellen, bis der Bau gut gedämmt ist. Dann könnte eine kleinere Heizungsanlage beschafft werden.

Bauausschussvorsitzender Volker Wrage (CDU) blockte ab. „Ich möchte jetzt nicht erneut eine Diskussion über die Pelletheizung führen.“ Seine Partei hatte gemeinsam mit den Grünen diese Heizung durchgesetzt. Die anderen Parteien wollten ein Blockheizkraftwerk.

150.000 Euro Planungskosten

Maike Voß, die als Architektin auch eine Ausbildung als Energieeffizienzberaterin absolviert hat, erklärte, angesichts der hohen Energiekosten amortisiere sich die Investition in eine energetische Sanierung nicht erst in 20 oder 30 Jahren. Das gehe heute viel schneller. Davon zeigten sich auch die Kommunalpolitiker überzeugt. Zunächst soll nun in den Fraktionen beraten werden, ob eine solche Sanierung in Angriff genommen werden soll. Der Energieberater hatte die Kosten grob auf 2,5 Millionen Euro geschätzt. Bürgermeisterin Verena Jeske plädierte dafür, spätestens 2024 damit zu beginnen. Peter Strübing (Grüne) schlug vor, 150.000 Euro als Planungskosten in den Haushalt des kommenden Jahres einzustellen. Dann könnte schon 2023 saniert werden.

Aber nicht nur die Energiekosten der Jürgen-Fuhlendorf-Schule belasten den städtischen Haushalt. Da auch Unterrichtsräume fehlen, soll die Schule erneut erweitert werden. 4 Millionen Euro sind dafür in 2023 eingeplant.

Heftig zu Buche schlagen auch die Unterhaltungskosten des Gymnasiums, die sich laut Haushaltsplanung auf 357.000 Euro in 2022 summieren werden. Das sind rund 90.000 Euro mehr als die Unterhaltung sämtlicher Gemeindestraßen (265.000 Euro) kosten soll. Darin enthalten sind beispielsweise Malerarbeiten in der Sporthalle, neue Flügeltüren im Windfang und die Umstellung auf LED-Beleuchtung. Auch die geplante Pelletheizung fällt in diesen Etat. Sie wurde mit 100.000 Euro in den Etatposten aufgenommen. Laut dem Energiegutachter soll sie aber 180.000 Euro kosten.

Alles zusammengerechnet ist die Jürgen-Fuhlendorf-Schule die teuerste städtische Liegenschaft. Die anderen Schulen in Bad Bramstedt tauchen allerdings im städtischen Haushalt nicht auf. Sie gehören dem Schulverband Bad Bramstedt, der einen eigenen, für 2022 noch nicht vorliegen Haushalt führt. Die Stadt Bad Bramstedt trägt rund 70 Prozent der Kosten, den Rest die zum Verband gehörenden Umlandgemeinden.