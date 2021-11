Bad Bramstedt

Wird das Gymnasium in Bad Bramstedt gegenüber der Gemeinschaftsschule Auenland bevorzugt? Der nun von den Ausschüssen des Schulverbands beschlossene Haushalt 2022 lässt diese Frage erneut aufkommen. Der Jürgen-Fuhlendorf-Schule (JFS) stehen als Budget im kommenden Jahr gut 200.000 Euro zur Verfügung, der Auenlandschule sollten nur 150.000 Euro gewährt werden. Die Ausschüsse beschlossen zwar einen Nachschlag, doch über den kann Schulleiter Wolfram Henkies nicht frei verfügen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Jürgen-Fuhlendorf-Schule ist ein von der Stadt betriebenes Gymnasium, die Auenlandschule gehört dem Schulverband Bad Bramstedt, in dem auch die Umlandgemeinden Sitz und Stimme haben. Die Finanzierung der Schulen lastet somit auf anderen Trägern und der Schulverband ist offenbar deutlich knauseriger.

Kritik an verschieden hohen Schul-Budgets in Bad Bramstedt

Die Schulen bekommen jedes Jahr ein Budget für die Ausstattung zur Verfügung gestellt, das nach verschiedenen Faktoren berechnet wird. Der wichtigste ist die Schülerzahl, und die liegt bei beiden Schulen bei gut 900, mit steigender Tendenz. Beide Bildungsstätten haben zudem Oberstufen. Dennoch fand sich im Entwurf des Schulverbandshaushalts ein Budget von nur 150.000 Euro, während die Stadt Bad Bramstedt ihrem Gymnasium gut 200.000 Euro zur Verfügung stellt.

„Unterschiedliche Budgets sind nicht gerechtfertigt“, monierte die FDP-Stadtverordnete Beate Albert in der gemeinsamen Sitzung der beiden Schulverbandsausschüsse. Karin Steffen (SPD) schlug eine Erhöhung des Auenland-Budgets um 50.000 Euro vor. Das wurde dann auch so beschlossen, allerdings wurde die Summe mit einem Sperrvermerk versehen. Schulleiter Wolfram Henkies muss die Freigabe beantragen, wenn die 150.000 Euro erschöpft sind.

4000 Euro für eine digitale Tafel

Gegenüber KN-Online begrüßte der Schulleiter die Aufstockung. „Ich komme jetzt auf das Budget, dass ich benötige.“ Er müsse die Digitalisierung der Klassenräume weiter voranbringen. Vor allem fehlen digitale Tafeln, die rund 4000 Euro pro Stück kosten.

Nicht nur das Budget ist ein Dauerstreitpunkt zwischen Schule und Schulverband, auch bei den Investitionen fühlt sich Henkies nicht ernstgenommen. Seit Jahren bemüht er sich, einen Saal mit Bühne zu bekommen, vergleichbar der Mensa in der JFS. Benötigt wird eine solche Aula für das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel. Die Schüler und Schülerinnen lernen Theater zu spielen oder auch einzeln etwas vorzuführen. „Das bringt die Kinder sehr gut in ihrer persönlichen Entwicklung voran“, sagt Schulleiter Henkies. „Sie profitieren davon in ihrem späteren Berufsleben.“ Zurzeit steht dafür nur der Musikraum zur Verfügung. Der hat aber nur eine kleine Bühne, die Decke ist für die Scheinwerfer zu niedrig, und er ist eigentlich ein Durchgangsraum.

Darstellendes Spiel ist ein Pflichtfach

Seit etlichen Jahren schon bemüht sich Henkies um eine solche Aula. Aber auch im Haushaltsentwurf 2022 fehlt sie. Lediglich Planungskosten von 100.000 Euro wurden darin aufgenommen, wie schon im letzten Jahr und was auch nicht mehr als einen symbolischen Wert hat. Denn für die Folgejahre wurden Baukosten nicht eingeplant. Die Planungskosten wurden zudem mit einem Sperrvermerk versehen.

Das Fach Darstellendes Spiel wird im kleinen Musikraum der Schule unterrichtet, wo es nur eine provisorische Bühne gibt. Eine siebte Klasse übt hier gerade ein Theaterstück ein. Quelle: Einar Behn

„Nice to have“ – frei übersetzt: schön zu haben, aber nicht unbedingt erforderlich, findet Weddelbrooks Bürgermeister Stefan Gärtner den Wunsch nach einer solchen Bühne. Henkies hat für die Äußerung wenig Verständnis. „Das müsste dann auch für den Physikraum gelten. Denn Darstellendes Spiel ist ein Pflichtfach an Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein“, erklärt er KN-Online. In der Unterstufe sei es fester Bestandteil des Stundenplanes, in der Mittel- und Oberstufe wählbar. „Bei den Schülern ist das Fach sehr beliebt“, sagt Henkies. Er würde den Musikraum gerne erweitern und das Dach erhöhen. Alternativ dazu könnte auch die Mensa vergrößert werden.

Grasbüschel wachsen aus dem Spielfeld

Ein weiterer Dauerbrenner ist der marode Sportplatz der Schule. Grasbüschel wachsen aus Laufbahn und Spielfeld, in dem auch große Löcher klaffen. Und wenn es regnet, wird der Tartan-Belag rutschig. „Sportunterricht ist hier nicht mehr möglich“, so Henkies, der schon vor zwei Jahren eine Sanierung beantragt hatte. Der Schulleiter möchte den Sportplatz halbieren. „Wir benötigen mehr Platz für den Schulhof“, sagt er. Der vorhandene sei einst für die alte Realschule mit 600 Kindern konzipiert worden, jetzt habe die Schule über 300 mehr.

Nach einem Ortstermin mit Henkies bewilligten die Ausschüsse des Schulverbandes nur für 2022 50.000 Euro Planungskosten. Insgesamt 650.000 Euro sind für 2023 und 2024 als Baukosten für die Sportanlagen eingeplant.