Bad Bramstedt

Die Polizeistation am Bleeck in Bad Bramstedt hat einen neuen Leiter: Fabian Schröter (46) aus Sülfeld hat die Nachfolge von Marcus Korsus angetreten, der nur ein gutes Jahr die Dienststelle geleitet hat.

Beförderungen und Versetzungen – das geht heute im Polizeidienst deutlich schneller als noch vor einigen Jahren. Bis 2014 war Karl-Heinz Verges Leiter der Polizeistation Bad Bramstedt – 30 Jahre lang. Sein Nachfolger Jens Rossow brachte es immerhin auf fünf Jahre, nachdem er zuvor 22 Jahre den gleichen Posten in Henstedt-Ulzburg bekleidet hatte. Marcus Korsus trat im Sommer letzten Jahres seinen Dienst in Bad Bramstedt hat. Ein paar Jahre wolle er schon bleiben, hatte er gesagt. Doch dann wurde er zum stellvertretenden Revierleiter in Rellingen im Kreis Pinneberg. Und wie lange wird nun Fabian Schröter bleiben? „Dazu kann ich nichts sagen“, antwortet er. Aber ein paar Jahre will auch er gerne die Station am Bleeck leiten.

Von Norderstedt nach Bad Bramstedt

Polizeihauptkommissar Schröter war zuvor zwölf Jahre Gruppenleiter beim Polizeirevier Norderstedt. „Dort liegt der Altersdurchschnitt bei 23 Jahren“, erzählt er. In Bad Bramstedt sei das doch deutlich ausgewogener. Hier gebe auch ältere Beamte. Der Grund dafür ist, dass sich die jungen Leute in Norderstedt kein Eigenheim leisten können. „Die Preise sind einfach zu hoch.“ Wenn sie eine Familie gründen, beantragten sie ihre Versetzung in günstigere Regionen und junge Beamte rückten nach.

Schröter hatte sich auf eine landesweite Ausschreibung hin für die Stelle in Bad Bramstedt beworben. „Von Sülfeld aus ist Bad Bramstedt noch gut erreichbar“, sagt der neue Stationsleiter und vierfache Familienvater. „Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden.“ Er habe ein nettes Team vorgefunden. „Die Arbeit macht mir hier viel Spaß.“

Hochmoderne Polizeistation Bad Bramstedt

Auf Verbrecherjagd geht Fabian Schröter aber nur in besonderen Lagen. Sonst sitzt er in seinem Büro in der hochmodernen Polizeistation, die erst vor zwei Jahren bezogen wurde. „Ein großer Teil meiner Arbeit besteht in Verwaltungstätigkeiten.“ Alle Vorgänge gingen über seinen Schreibtisch. Auch die Dienstpläne müsse er erstellen. „Und ich bin Ansprechpartner für die Kollegen. Mit 25 Jahren Diensterfahrung kann ich die jungen Kollegen gut beraten.“

Fabian Schröter ist Chef von 21 Polizeibeamten. Das klingt nach viel, aber trotzdem stoßen sich Besucher und Besucherinnen immer mal wieder die Nase an einer verschlossenen Tür. Er müsse mit seinen Beamten einen 24-Stundendienst an sieben Tagen in der Woche abdecken. Eine Dauerpräsenz in der Polizeistation sei da einfach nicht drin. Die Station sei aber in der Regel von montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr besetzt, sonnabends von 9 bis 15 Uhr. Zu den anderen Zeiten sei ein Streifenwagen mit zwei Beamten im Einsatz. Ihr Gebiet erstrecke sich über Bad Bramstedt, das Amt Bad Bramstedt-Land und vertretungsweise auch auf Boostedt. Da bliebe nicht viel Zeit, sich in der Station aufzuhalten. Aber natürlich sei die Polizei rund um die Uhr unter Tel. 110 erreichbar, so Schröter.