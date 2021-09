Bad Bramstedt

Es war bereits das dritte Unwetter in diesem Sommer, das am Freitagvormittag im Westen des Kreises Segeberg für Überschwemmungen, vollgelaufene Läden und Keller sorgte. Diesmal traf es besonders Bad Bramstedt, wo die Feuerwehr auch zur Mittagszeit noch Dauereinsatz war.

Mit heftigen Donnerschlägen kündigte sich das Unwetter zunächst an, dann regnete es rund eine Stunde in Strömen. In Bad Bramstedt sprudelten Fontänen aus den Gullis, vor allem in der Innenstadt bildete sich im Kirchenbleeck eine Seenlandschaft – sehr zum Leidwesen der Geschäfte auf der tieferliegenden Westseite. Der „City Grill“ lief komplett voll Wasser. Die Betreiber des Döner-Imbisses standen bis zu den Waden in der Flut.

Mit dem Besen gegen die Fluten

Vor dem Schuhhaus Wagner versuchte Inhaber Rolf Wagner mit einem Besen die Wassermassen in die vorbeifließende Osterau zu leiten, um sein Geschäft zu schützen. Nachbarn halfen mit. Auch das Büchergeschäft Findefuxx war betroffen, obwohl das Wasser nur zur Oberkante der Eingangsstufe stand. „Bei uns ist auch Wasser hineingekommen, aber wir haben es schnell hinausfegt“, sagte Inhaberin Ingrid Engel und ballte die Faust wie eine Siegerin nach gewonnenem Kampf.

Die Feuerwehr blieb noch lange im Dauereinsatz. Laut Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Kevin Behne wurde die Rettungsmannschaft in Bad Bramstedt zu rund 50 Einsätzen angefordert, vor allem vollgelaufene Keller. Die galt es nacheinander leer zu pumpen.

Zur Galerie Der Kirchenbleeck war erneut besonders vom Starkregen betroffen. Hier liefen etliche Geschäfte voll.

Kaltenkirchen, das beim Unwetter im Juli besonders betroffen war, kam diesmal glimplicher davon. Bis Freitagmittag vermeldete die Feuerwehr nur einen überschwemmten Keller. In Henstedt-Ulzburg musste die Feuerwehr zum Real-Markt ausrücken, in den Wasser eingedrungen war.