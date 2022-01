Bad Bramstedt

Tom Möller nimmt seine Corona-Infektion relativ gelassen. „Mir geht es gut, ich habe keine Erkältungssymptome“, sagt der Gastronom aus Bad Bad Bramstedt. Er merke allerdings, dass irgendwas im Körper passiert. „Es fühlt sich so an, als hätte ich am Vortag drei Schachteln Zigaretten geraucht, aber so fühle ich mich eigentlich häufiger“, erzählt er und lacht. Am vergangenen Sonntag hat sich der 30-Jährige in Isolation begeben, nachdem ein Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen war. Am Dienstag erhielt er die Bestätigung per PCR-Test.

Isolation mit Luftmatratze und Heimkino

Da seine Frau schwanger ist und Möller auch noch eine dreijährige Tochter zuhause hat, beschloss er, die 14-tägige Isolationszeit in seinem Lokal „Gazelle“ im Landweg zu verbringen. „Ich möchte meine Familie nicht gefährden. Ich muss ja ohnehin schließen und hier habe ich alles, was ich brauche“, sagte er: „Ein volles Kühlhaus, eine Dartsscheibe und außerdem habe ich mir hier mit einem Beamer ein kleines Heimkino aufgebaut.“ Geschlafen wird auf einer Luftmatratze.

Auf der Socialmedia-Plattform Instagram hat Tom Möller seinen Gästen mitgeteilt, dass die Gazelle zwei Wochen geschlossen bleibt. Dort schreibt er: „Mir geht es sehr gut, ich verbringe meine Quarantäne im Laden mit Darts, Beamer, Flammkuchen und Burger. Und manchmal ein Vino am Fenster.“ Ängstlich sei er nicht, auch wenn Möller nicht geboostert ist, sagt er. „Mich wundert es eigentlich, dass ich erst jetzt Corona bekommen habe, wo ich täglich mit so vielen Menschen zusammenkomme.“

Kontaktpersonen sollen sich testen lassen

Ob es die Omikron-Variante ist, mit der er sich infiziert hat, weiß Tom Möller noch nicht. Die Labore sind derzeit überlastet, das bestätigt auch der Kreis Segeberg. Nach aktuellen Regeln müssen sich nur ungeimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne begeben, wenn es sich nicht um Omikron handelt. Bei Omikron müssen alle in Quarantäne. Da die Variante aber nicht feststeht und es in der Gastronomie auch keine Kontaktverfolgung mehr gibt, wurde bislang keiner seiner Kontakte vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gastronom Tom Möller hat sich eine "Spülküchen-Industrie-Loft-Dusche" gebastelt. Quelle: privat

„Mein Team weiß natürlich Bescheid, denen habe ich gesagt, dass sie zweimal täglich testen sollen“, so Möller, der auch seine Gäste aufruft, sich unbedingt zu testen oder testen zu lassen. Vor allem diejenigen, die am Freitag, Sonnabend oder Sonntag die Gazelle besucht hatten. Die 14-tägige Schließung seines Lokals sei natürlich ärgerlich, so der Wirt. „Das wird Einbußen bringen, aber ich mache mich damit nicht verrückt.“ Der Januar sei ohnehin nicht der stärkste Monat für die Gastronomie. „Von daher ist es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für die Isolation“, so Möller.

Und die macht sich der Gastronom so gemütlich wie möglich – mit Konzerten und Filmen via Beamer. Er hat sich sogar eine Dusche gebastelt, die er „Spülküchen-Industrie-Loft-Dusche“ nennt. Seinen Humor hat Tom Möller jedenfalls trotz Infektion nicht verloren.