Bad Bramstedt: Zwei Männer bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Bad Bramstedt

Bei einem Unfall gegen zwei Uhr am Freitagmorgen mit einem Schwertransporter auf der Autobahn 7 kurz hinter Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der mit Betonplatten beladene Auflieger sei in der Nacht zum Freitag aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Morgen mit. Das Führerhaus mit dem 40 Jahre alten Fahrer und dem 44-jährigen Beifahrer blieb auf dem Dach liegen.

Wegen des Unfalls kam es zu Staus und zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Mensch leicht verletzt wurde, wie es weiter hieß. Die A7 wurde den Angaben zufolge ab etwa 2.00 Uhr in Richtung Norden gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, dauerte die Sperrung am Freitagmorgen an. Die Bergung des Schwertransporters sei aufwendig. Der Verkehr wurde ab Bad Bramstedt von der Autobahn abgeleitet.

Von RND/dpa