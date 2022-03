Neues aus dem Schulverband Bad Bramstedt und Umland: Aus zwei Ausschüssen wurde einer und der hat gleich viel vor. Ein frischer Schulentwicklungsplan soll her. In die zum Verband gehörenden Schulen muss ordentlich investiert werden – auch wegen der wachsenden Bevölkerung auf den Dörfern und in Bad Bramstedt.