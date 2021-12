Lokale Inzidenzen in Segeberg - Bad Bramstedt mit höchster Inzidenz in Segeberg, Wahlstedt am niedrigsten

Bad Bramstedt hat erneut die höchste lokale Inzidenz im ganzen Kreis mit 230. Mit Abstand die meisten Infizierten aber sind in der Stadt Norderstedt zu finden. Die aktuellen lokalen Ansteckungsraten im Kreis Segeberg.