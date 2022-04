Im Wahlkampf reisen die Politiker gerne übers Land. So auch Landtagsabgeordneter Ole-Christopher Plambeck (CDU), der sich in der Diakonie in Bad Bramstedt fast zwei Stunden die Sorgen und Nöte der Flüchtlingshelfer anhörte. Die Probleme sind durch den Ukraine-Krieg noch einmal gewachsen.