Das Gymnasium in Bad Bramstedt wird in den nächsten Jahren um acht Klassenräume wachsen. Bildungs- und Bauausschuss einigten sich am Montagabend in gemeinsamer Sitzung auf ein separates Gebäude, das auf dem Sportplatz der Jürgen-Fuhlendorf-Schule (JFS) errichtet werden soll. Nun muss ein Architekt gefunden werden, der ein solches Gebäude entwirft.

Wie in der Gemeinschaftsschule Auenland stehen auch am Gymnasium die Zeichen auf Wachstum. Zurzeit besuchen 910 Schüler die Jürgen-Fuhlendorf-Schule. 31 Klassenräume stehen zur Verfügung, benötigt werden aber 38. Das Gymnasium löst das Problem, indem sieben Fachräume durch Wanderklassen belegt werden. Direktor Holger Oertel sagt, das könne keine Dauerlösung sein. „Die Fachräume müssen wieder vollumfänglich dem Fachunterricht zur Verfügung stehen.“

Bad Bramstedter Gymnasium wächst auf 949 Schüler

Schulleiter Holger Oertel muss Fachräume zu Klassenräumen umfunktionieren. Quelle: Sylvana Lublow

Prekär wird die Situation im nächsten Schuljahr. 130 neue Fünftklässler sind angemeldet, 91 Abiturienten werden die Schule in diesem Sommer verlassen. Somit wächst die Schülerzahl auf 949. Bei einer durchschnittlichen Klassengröße von 25 Schülern werden dann 38 Klassenräume benötigt. Die beiden Ausschüsse waren sich schnell einig, dass ein separates Gebäude mit acht zusätzlichen Klassenräumen das Problem lösen wird. Die Fachräume müssten dann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Aber der nächste Engpass zeichnet sich bereits ab. Direktor Oertel: „2025 wird kein Jahrgang die Schule verlassen. Wir werden dann im Schuljahr 2025/26 rund 100 Schüler mehr haben.“ Der Grund dafür ist, dass es dann keinen G8-Abiturjahrgang mehr gibt, die G9-Schüler aber erst ein Jahr später ihr Abitur machen.

Da in Bad Bramstedt und den Umlandgemeinden weiter kräftig gebaut wird, ist auch in den nächsten Jahren mit einer steigenden Schülerzahlen zu rechnen. Schuldirektor Oertel hält es für wahrscheinlich, dass im Schuljahr 2025/26 fünf weitere Klassenräume benötigt werden.

Bürgermeisterin Jeske wollte elf neue Klassenräume

Bürgermeisterin Verena Jeske beantragte deshalb in der gemeinsamen Ausschusssitzung, elf Klassenräume zu bauen. „Sonst müssen wir gleich wieder erweitern, wie an der Auenlandschule, an der 2019 der Anbau fertig wurde und nun aufgestockt werden muss. Das ist ein Desaster, denn während der Bauarbeiten können die unteren Räume nicht genutzt werden.“ Jeske bekam aber nur zwei Stimmen für ihren Antrag.

Einstimmig beschlossen die Ausschüsse dagegen einen Neubau mit acht Klassenräumen. „Ich glaube, das ist ein gutes Maß“, sagte Bildungsausschussvorsitzende Ina Koppelin (FDP). Schulleiter Oertel kommentierte: „Das geht in die richtige Richtung.“

Neubau entsteht auf dem Schulsportplatz

Für die Schulerweiterung hatte die Verwaltung fünf Alternativen vorgeschlagen, unter denen aber nur eine als sinnvoll von den Ortspolitikern angesehen wird. Es soll ein frei stehendes Gebäude auf dem Sportplatz der Schule errichtet werden. Möglich ist das, weil der Sportunterricht im Freien auf der neben der Schule gelegenen Sportanlage der Bundespolizei stattfindet. Der Sportplatz des Gymnasiums ist ohnehin nur eingeschränkt nutzbar. Bauausschussvorsitzender Volker Wrage (CDU) sagte, sollte die Anlage der Bundespolizei irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, könne nördlich des Gymnasiums ein neuer Sportplatz angelegt werden. Dort besitzt die Stadt eine bisher ungenutzte Wiese.

Um den Sportplatz später zumindest noch teilweise nutzen zu können, soll der Neubau dreigeschossig werden und dadurch weniger Fläche in Anspruch nehmen. Die bestehenden Schulgebäude sind maximal zweigeschossig. Völlig unklar ist noch, welche Kosten der Neubau verursachen wird. Zunächst muss das Bauamt nun möglichst schnell einen Architekten finden. Nur noch bis Juni besteht die Möglichkeit, in das „Impuls“-Förderprogramm des Landes aufgenommen zu werden, wodurch die Stadt nur die Hälfte der Kosten tragen müsste.

Der Neubau ist nicht das einzige Vorhaben, das die Stadtkasse schwer belasten wird. Das Anfang der 70er Jahre gebaute Haupthaus des Gymnasiums soll energetisch saniert werden, weil die Außenmauern keinerlei Wärmedämmung haben. Anschließend muss auch die Heizung erneuert werden. Auf Mehrheitsbeschluss der Kommunalpolitik soll das Gymnasium mit Pellets beheizt werden.