Bad Bramstedter sollen ihre Stadt mitgestalten

Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt stehen in nächster Zeit große Projekte an, allen voran das geplante Auenland-Wohnquartier an der Segeberger Straße, aber auch die Neugestaltung der Schlosswiese. Bürgermeisterin Verena Jeske will die Bürgerinnen und Bürger in die Stadtplanungen einbeziehen. Dabei helfen zurzeit drei Studierende, die eine Bürgerbefragung entwickelt haben. Am Mittwoch, 30. März, soll zudem im Kurhaustheater mit den Einwohnern diskutiert werden.

Die Beteiligung der Einwohnerschaft ist Voraussetzung für die Teilnahme am Städtebauförderprogramm, mit dem Bad Bramstedt diverse Projekte finanzieren will. Dazu zählen beispielsweise der Bau des Feuerwehrhauses, die Neugestaltung der Schlosswiese oder der Wiederaufbau der Ernst-Friedrich-Harm-Brücke über der Hudau. Die Stadt muss immer nur ein Drittel der Kosten tragen, Land und Bund übernehmen ebenfalls jeweils ein Drittel.

Bürgermeisterin Jeske hat ein studentisches Projektteam gewinnen können, das das Thema „Partizipation“ voranbringen soll. Anna Rieke Witter studiert an der Hafencity-Universität Hamburg Stadtplanung. Seit drei Monaten ist sie schon Praktikantin im Bad Bramstedter Rathaus. „Ich wurde gefragt, ob ich das Praktikum nicht noch etwas verlängern möchte, um bei der Befragung mitzumachen. Da habe ich zugesagt“, so die Lentföhrdenerin. Auch Julian Studts, der in Kiel Humangeografie studiert, kam über ein Praktikum zu seinem Job, ebenso Mimi-Anna Westphalen. Sie studiert in Freiburg Soziologie.

Die Stimmung und Wünsche der Bad Bramstedter einfangen

Das Trio hat die Aufgabe, die Stimmung und die Wünsche der Bad Bramstedter einzufangen. „Jetzt.Wir“ nennen sie die Kampagne. Sie waren bereits auf dem Frühlingsfest des Bürger- und Verkehrsvereins unterwegs. „Wir haben viele Gespräche mit den Leuten geführt und für unseren Fragebogen geworben“, so Anna Rieke Witter. Der kann sowohl online (https://jetztwir.badbramstedt.de) als auch in dem kleinen Büro ausgefüllt werden, das sich die drei Studierenden im Altentreffraum des Schlosses eingerichtet haben.

Sie sind dort donnerstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr anzutreffen. Auf dem Bogen können die Teilnehmenden beispielsweise ankreuzen, wie sie die Einkaufsmöglichkeiten, die Sportangebote oder das Kulturleben in der Stadt bewerten. Die Befragung läuft noch bis zum 10. April. Die Drei werden in nächster Zeit auch auf dem Wochenmarkt, vor Famila und Edeka mit ihrem Tisch auftauchen.

Eine eher klassische Bürgerbeteiligungsveranstaltung gibt es am Mittwoch, 30. März, ab 18 Uhr im Kurhaustheater. Hier werden Kommunalpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter und weitere Akteure zu unterschiedlichen Stadtentwicklungsthemen Rede und Antwort stehen. Geplant ist eine Podiumsdiskussion, in die Fragen aus dem Publikum eingebunden werden. Im Anschluss daran kann an unterschiedlichen Fach-Ständen das jeweilige Thema diskutiert werden.

Stadt soll funktionierendes System sein

„Uns ist es wichtig, ganzheitlich über die Stadtentwicklungsprozesse zu informieren. Es soll nicht unterschieden werden zwischen Innenstadt, Neubaugebiet und Freizeitflächen, denn die Stadt ist ein in sich funktionierendes System“, betont Bürgermeisterin Jeske. Auch das viel diskutierte Auenlandquartier wird auf dieser Veranstaltung thematisiert, ebenso die Neuplanung der Schlosswiese.