Übernimmt sich Bad Segeberg? Eine neue Zeitleiste zeigt: In der Innenstadt reiht sich bald eine Großbaustelle an die andere, für Schulen, Kreisverwaltung, Feuerwehr und Straßenbau. Bürgermeister Toni Köppen schließt ein Verkehrschaos nicht aus. Es gibt aber eine Idee.

Von Gerrit Sponholz