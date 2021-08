Wer sich derzeit bei McDonald’s in Bad Segeberg einen kleinen Imbiss gönnen oder am Drive-in-Schalter abholen möchte, steht die meiste Zeit vor einem rot-weißen Flatterband. Die Filiale hat nur noch von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Grund: Ein Großteil der Beschäftigten ist in Quarantäne.