Bad Segeberg

Schon als hoffnungsvoller Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von Bad Segeberg war ihm das Thema ein ganz besonderes Anliegen: In allen Gesprächen nannte Toni Köppen, beruflich vor dem Wechsel ins Rathaus tagtäglich mit digitalen Fragen befasst, das Parken per Handy als einen der Punkte, den er nach einem möglichen Wahlsieg gern zügig angehen würde. Jetzt wird es konkret.

Dabei ist die Idee, die Suche nach freien Plätzen und die Zahlung der fälligen Gebühren komplett mit dem Smartphone abzuwickeln, auch in der Kreisstadt nicht neu. Bereits vor einiger Zeit hatte sich die Kommunalpolitik mit einem solchen Angebot beschäftigt. Daher kommt es wenig überraschend, dass der Haupt- und Finanzausschuss während seiner jüngsten Sitzung grundsätzlich grünes Licht für die Einführung gegeben hat. Entscheiden wird darüber allerdings die Stadtvertretung auf ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 31. August. Widerspruch ist indes auch dort nicht zu erwarten, zumal sich die Investitionskosten voraussichtlich auf die Anschaffung der notwendigen Software beschränken dürften.

Kontakt zum Verein Smartparking

Seitens der Verwaltung wurde bereits Kontakt mit dem Verein Smartparking Plattform e.V. aufgenommen, dessen Geschäftsführer Hamburgs früherer Bürgermeister Ole von Beust ist. „Dieser Verein vertritt mittlerweile in über 200 Städten und Gemeinden eine Vielzahl von Anbietern, derzeit sind es acht, die das Bezahlen der Parkgebühren per Handy-App ermöglichen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Parken per Handy bieten unter anderem bereits Städte wie Neumünster, Kiel und Pinneberg auf ihren öffentlichen Flächen an.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die Bündelung der verschiedenen Anbieter unter dem Dach von Smartparking habe der Nutzer die Möglichkeit, aus diesem Pool „seinen“ auszuwählen, den er eventuell auch in anderen Kommunen schon nutzt oder dann nutzen kann.

Entscheidung liegt beim Nutzer

Durch die Verbindung mit der Smartparking-Plattform entstehe auch kein Wettbewerbsnachteil einzelner Anbieter, da jeder dem Verein problemlos beitreten könne und somit die Möglichkeit erhalte, in Anspruch genommen zu werden. „Die Entscheidung liegt am Ende bei jedem einzelnen Kunden selbst.“

Lesen Sie auch Seit 2017 in Kiel per Handy parken

Die Stadt hat von dem Prinzip nur Vorteile: Sie selbst erhalte weiterhin volle einhundert Prozent der Einnahmen, wie sie die Stadtverordnung über die Erhebung von Parkgebühren vorsieht. Entgelte für die Nutzung der jeweiligen Handy-App würden zwischen dem jeweiligen Nutzer und dem gewählten App-Anbieter jeweils eigenständig vereinbart. Die Stadt sei an diesem Verfahren nicht beteiligt, ihr entständen dadurch auch keinerlei Kosten.

Smartparking unterstützt bei der Einführung

Auch die Einführung und der Betrieb der App seien für die Stadt kostenfrei und würden bei Bedarf von Smartparking unterstützt, etwa über Pressemitteilungen, Flyer oder entsprechende Aufkleber an den Parkscheinautomaten. Für die Implementierung der Software auf den Geräten der Verkehrsüberwachung, die in der Kreisstadt beim Ordnungsamt angesiedelt ist, müssten gegebenenfalls geringe Kosten getragen werden. „Hierzu finden derzeit noch Gespräche mit dem Anbieter statt.“

Bereits auf dem Höhepunkt der Diskussion um den Erlass der Parkgebühren in der ersten halben Stunde hatte Bürgermeister Köppen den Standpunkt vertreten, das „Handy-Parken“ werde den durch die Coronakrise gebeutelten Geschäftsleuten in der Innenstadt mehr nützen als die 30-Minuten-Regelung. Mit dieser Einschätzung stand er nicht allein. SPD und Grüne glauben nach wie vor nicht an den erhofften Effekt, mehr Menschen in die Stadt zu locken und verweisen stattdessen auf die negativen Folgen für die Stadt. Verzichte man freiwillig auf Einnahmen, werde das Land Schleswig-Holstein als Reaktion darauf im kommenden Jahr die Zuweisungen entsprechend kürzen.

CDU und BBS gegen SPD und Grüne

CDU und Wählergemeinschaft BBS, die das Ganze mit ihrer gemeinsamen Mehrheit schließlich beschlossen haben, sehen die Aktion nicht zuletzt als ein Zeichen an die lokale Wirtschaft. Gelten soll diese Regelung erst einmal bis Ende des Jahres. Unterstützt wird der Ansatz, das Parken zunächst eine kurze Zeit kostenlos zu erlauben, vom Unternehmerverein „Wir für Segeberg“ und dessen Vorsitzender Marlis Stagat. Jeder Anreiz, die Innenstadt für Besucher etwas attraktiver zu gestalten, sei willkommen.

Beim Parken auf öffentlichen Flächen dürften in Bad Segeberg alsbald zwei Welten aufeinander treffen: Die einen zahlen bargeldlos per Handy, die anderen schlagen sich mit Automaten herum, die keine EC-Karte akzeptieren und nicht wechseln können.