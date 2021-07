Bad Segeberg

Dichter Verkehr, häufig Stau, holprige und stark frequentierte Gehwege, viel zu schmale Radwege, Unfallgefahren – die Kurhausstraße in Bad Segeberg braucht dringend eine Überarbeitung. Seit Jahren wird davon gesprochen, passiert ist jedoch nichts.

Kurhausstraße mit vielen Interessen und Konflikten

Oft fehlte schlicht das Geld, denn allein für die Planung eines Konzepts ist ein kleines Vermögen notwendig. 200.000 Euro hat die Stadt veranschlagt für ein Verkehrs- und Nutzungskonzept für die Bad Segeberger Kurhausstraße.

Fußgänger, Radfahrer, Autoverkehr, Einzelhandel – viele Interessen müssen berücksichtigt werden bei einem Umbau der Kurhausstraße in Bad Segeberg. Quelle: Nadine Materne

„In der Kurhausstraße gibt es ganz viele verschiedene Interessen: Fußgänger, Radfahrer, Autoverkehr, Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie, der Rettungsdienst“, zählt Stadtplanerin Ute Heldt-Leal auf. „Dafür sind ganz viele Beteiligungsmodule notwendig.“ Das braucht Zeit und Geld.

150.000 Euro Zuschuss vom Land

Zumindest das Geldproblem für das Konzept sollte gelöst sein, frisch eingetroffen bei der Stadtverwaltung ist ein Förderbescheid vom Land über 150.000 Euro zur Finanzierung eines Nutzungskonzepts für die Kurhausstraße. Das Geld stammt aus dem Investitionsprogramm zur Förderung der Innenstadtentwicklung.

Volle Gehwege, Bäume, parkende Autos – die Kurhausstraße in Bad Segeberg ist unübersichtlich und birgt zahlreiche Unfallgefahren. Bis Ende 2023 wird nun in einem aufwendigen Verfahren ein neues Nutzungs- und Verkehrskonzept erarbeitet. Quelle: Nadine Materne

Von der Finanzierungszusage des Landes war selbst Bad Segebergs Stadtplanerin Ute Heldt-Leal überrascht. „Wir haben uns erst im Juni für das Programm beworben“, sagt sie am Freitag. Damals wurde auch die Stadtpolitik informiert, die zudem 50.000 Euro Eigenmittel für ein neues Verkehrs- und Nutzungskonzept gewährt hat.

Neues Konzept für die Kurhausstraße bis Ende 2023

Als nächstes wird die Stadt nun die Planer suchen. Es wird eine Ausschreibung für eine Bietergemeinschaft, kündigt Heldt-Leal an. Denn für dieses Unterfangen sind Profis aus mehreren Bereichen nötig: Verkehrsplaner, Profis für Landschaftsgestaltung, Moderatoren, die eine Beteiligung der Anlieger organisieren. „Das wird eine Riesennummer“, sagt Heldt-Leal.

Im Oktober, so hofft Heldt-Leal, kann der Prozess starten, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Bis Ende 2023 soll dann ein Verkehrs- und Nutzungskonzept stehen. Es geht dabei um den Bereich zwischen dem Zebrastreifen am Eingang zur Fußgängerzone bis zur Höhe Klosterkamp hinter der Rettungswache der RKiSH.

Die Umsetzung des Konzepts steht dann allerdings auf einem anderen Blatt. Die Probleme der Hauptverkehrsverbindung sind bekannt, sind seit Jahren Thema in der Politik. Ideen für eine Verbesserung der Kurhausstraße wurden in der Vergangenheit bereits häufiger geäußert: Fahrradstraße, Tempo 30, Shared-Space-Modell. Eine Entscheidung aber fehlte bisher.