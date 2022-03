Bad Segeberg

Ein großer Erfolg wurde die parteiübergreifende Spendensammlung „Lasst Blumen sprechen!“ auf dem Bad Segeberger Marktplatz zu Gunsten der Ukraine-Flüchtlinge. Alle 500 Blumen gingen weg. Der genaue Betrag wird erst am Montag ermittelt.

„Wir müssen doch jetzt mal was gemeinsam machen“, hatte sich Ursula Michalak von der Senioren-Union gesagt. Während einer Videokonferenz war die Idee aufgekommen, gegen eine Spende an die Marktbesucher Veilchen in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau zu verteilen.

Geld kommt Ukraine-Flüchtlingen in Levo-Park zugute

Das Geld dient dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes für die Versorgung der im Levo-Park untergebrachten Flüchtlinge. Dort bringt das Land 500 bis 600 Flüchtlinge unter.

Die Gärtnerei Sylvester hatte 500 Pflanzen im Topf angeliefert. Eine Hälfte war ein Geschenk, die andere Hälfte zahlten die Parteien. Die Landes-FDP, mit Verkehrsminister Bernd Buchholz und Segeberger Kandidaten im Wahlkampf, steuerten gelbe Tulpen bei.

Zu spenden für Ukraine-Flüchtlinge ist für viele selbstverständlich

Ulf Peters von der Unternehmervereinigung „Wir für Segeberg“ gab beide Blumenkästen der Gruppe ebenfalls frei, um mit der Abgabe der Blumen Spenden zu sammeln.

„Es war echt eine Supersache“, freute sich Ursula Michalak über die tolle Resonanz unter den Spendern, Helfern und Bürgern. So fand etwa Rita Olschewski, die von Michalak ein Veilchen entgegen nahm, die Spende so selbstverständlich, dass sie eigentlich noch nicht einmal mit ihrem Namen erwähnt werden wollte.

Erlös der Ukraine-Hilfsaktion steht noch nicht fest

Die verplombten Spendendosen hatte Michalak sich zuvor kurzfristig von der DRK-Zentrale in Berlin holen müssen. Diese werden am Montag verschlossen dem Ortsverband Segeberg im Levo-Park übergeben und erst dort geöffnet. Es waren Geldstücke und viele Geldscheine eingeworfen worden, berichteten Sammler. Auch 50-Euro-Banknoten seien dabei gewesen.