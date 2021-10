Kreis Segeberg

Einschränkungen kommen auf die Passagiere zu, die die Nordbahn zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe nutzen. Der Gleiseigentümer, die Deutsche Bahn (DB), will in den nächsten drei Jahren drei Brücken erneuern. Die Strecke wird zeitweise wochenlang gesperrt bleiben.

Neu errichtet werden zwei Brücken in Neumünster und die Brücke über die Havighorster Straße in Wakendorf I, zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe gelegen. Diese Brücke hatte schon in diesem Jahr saniert werden sollen, hatte die DB 2018 gegenüber KN-online gesagt.

Brücke in Wakendorf I sollte schon 2021 erneuert werden

Damals hieß es: Das Brückenbauwerk stamme im Kern aus dem Jahr 1908. „Sie hat das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht“, teilte eine DB-Pressesprecherin seinerzeit mit. „Die Erneuerung ist für 2021 geplant.“ Der Umbau werde 1,6 Millionen Euro kosten, und nur für ein Gleis erstellt werden.

Diese Aussage ist mittlerweile überholt. Die Brücke wird später und größer als geplant errichtet. Die DB und der Kreis Segeberg haben eine Planungsvereinbarung geschlossen. Denn unter der Bahnlinie führt eine Kreisstraße entlang. Die Durchfahrt war etwa für große, teils landwirtschaftliche Fahrzeuge zu klein. Davon zeugen auch etliche Brückenbeschädigungen.

Durchlass der Brücke in Wakendorf I wird größer

Der Durchlass soll künftig sieben Meter breit sein: 5,50 Meter für Fahrzeuge, 1 Meter und 0,5 Meter breite Randstreifen, lichte Höhe von 4,50 Meter, bislang 3,60 Meter.

Durch Karambolagen zu großer Fahrzeuge mit der Eisenbahnbrücke in Wakendorf I ist das alte Bauwerk erheblich beschädigt. Quelle: Markus Weber

„Außerdem wird das Bauwerk entsprechend den Forderungen der NAH.SH für einen späteren zweigleisigen Ausbau der Strecke vorbereitet“, sagt eine DB-Sprecherin.

Land SH will Nordbahnstrecke langfristig zweigleisig

Der Hintergrund: Die NAH.SH plant für das Land den Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein und möchte die Strecke gerne zweigleisig ausbauen. Das würde unter anderem halbstündigen Takt der Züge erlauben. Bislang pendeln sie im Stunden-Rhythmus.

Die Eisenbahnüberführung Wasbeker Straße in Neumünster hat nach über 100 Jahren das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer erreicht und wird erneuert. Quelle: DB Netz AG

„Die Widerlager der Brücke in Wakendorf I werden so ausgeführt, dass der Einbau eines zweiten Überbaus möglich wird“, sagt die DB-Sprecherin. Wegen der veränderten Planung habe die DB ihren Bau auf 2024 verschoben.

Konkrete Planungen für Brückenbau schon für 2024

Die Strecke wird nach bisheriger Planung wegen der Bauarbeiten vom 15. März 2024 bis 18. März 2024 wegen des Einbaus der Hilfsbrücke gesperrt, und vom 2. August 2024 bis 11. Oktober 2024 für den Einbau der Eisenbahnüberführung. Die DB schätzt die Baukosten auf 2,4 Millionen Euro.

Schon 2022 starten die Bauarbeiten der beiden Brücken in Neumünster. Eine führt über die Wasbeker Straße und war 1904 erbaut worden. Zwei Gleise darüber führen nach Elmshorn, eines für die Nordbahn nach Bad Segeberg und Bad Oldesloe.

Zwei Brücken in Neumünster ersetzen

Gebaut wird ab Anfang 2022. Im ersten Quartal wird der Bau noch vorbereitet, ab dem zweiten Quartal, also April oder Mai oder Juni, starten die Hauptarbeiten. Sie ziehen sich bis weit ins Jahr 2023 hinein.

Die zweite große Brücke, über die Bahnhofstraße, wird ab Anfang 2023 angepackt. Sie war 1910 erbaut worden. Hier führen zwei Gleise nach Elmshorn, eines nach Rendsburg und eines nach Bad Segeberg und Bad Oldesloe. Hier könnten sich die Bauarbeiten von Anfang 2023 bis Ende 2024 hinziehen.

Viele Zugfahrten der Nordbahn werden ausfallen

Die Nordbahn erwartet erhebliche Behinderungen im Verkehr. „Die Bauarbeiten wirken sich ab März 2022 zeitweise auf die RB 82 aus“, sagt Sprecherin Christiane Lage-Kress. „Für einzelne Zeiträume fallen nach jetzigem Planungsstand entsprechend der aktuellen Planungen der DB AG Zugfahrten aus, etwa im März des kommenden Jahres für rund 14 Tage.“

Auch die AKN Linie A1 (Neumünster-Eidelstedt) werde an einzelnen Tagen im April 2023 betroffen sein, sagt Lage-Kress. Die konkreten Planungen lägen aber bei DB, da sie die Infrastruktur betreibe.

Statt Zügen werden Busse fahren

Eine Sprecherin der DB kündigte auf Anfrage an, in Neumünster an der Brücke über die Wasbeker Straße würden „vorbereitende Maßnahmen in kürzeren Sperrpausen ab Juni 2022 getätigt. Wochenendsperrpausen sind im August 2022 geplant.“

Die drei Überbauten sollen vom 6. bis 10. April 2023 ausgetauscht werden. „Für die Wochenendsperrpausen und den Austausch der Überbauten wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.“

Zwei Brücken in Bad Segeberg sollen geprüft werden

Es würden keine Hilfsbrücken eingesetzt. „Unser Konzept sieht vor, dass stattdessen eine Behelfsabfangung (Stahlstützen) an der Bestandsbrücke nachgerüstet wird. Die vorgefertigten Überbauten werden voraussichtlich mit einem Hubfahrzeug von unten eingehoben.“

Wenn die beiden Brücken in Neumünster und die Brücke in Wakendorf I erneuert sind, könnten auf mittlere Sicht auch zwei weitere Brücken der Nordbahn-Strecke ins Visier der DB geraten, diesmal in Bad Segeberg.

Auch ohne Brückenneubauten schon Behinderungen

Hier will die DB Erneuerungsmaßnahmen prüfen. Dies gilt für die historische Gewölbebrücke über die Trave. Über das Bauwerk fuhr erstmals 1875 eine Bahn. Nicht weit entfernt liegt die zweite zu prüfende Brücke. Sie führt über die B206 Bad Segeberg-Bad Bramstedt. Die Stahlbrücke ist 1973 aktiviert worden, wie es im Bahner-Deutsch heißt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber auch ohne Brücken kommt es immer wieder zu Behinderungen im Verkehr zwischen Neumünster und Bad Oldesloe, weil die DB die Strecke ausbessern muss. Wegen Gleis- und Brückenbauarbeiten der DB Netz AG an der Strecke fallen am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Oktober, sowie am Sonnabend und Sonntag, 16. bis 17. Oktober, zwischen Neumünster und Bad Oldesloe Züge aus. Stattdessen fahren Busse. Bei Rückfragen können sich Kunden an das Servicetelefon der Nordbahn (www.nordbahn.de) unter 040/303.977.333 wenden.