Sollten die Initiatoren des Bürgerentscheides um den Standort der Kita in Seth Erfolg haben, könnte das noch lange nicht heißen, dass ihr Wille – die Erweiterung des Standortes Alte Schule – umgesetzt werden könnte. In der direkten Nachbarschaft sind Bauernhöfe mit Tieren, Gülle und Geruch.

Von Nicole Scholmann