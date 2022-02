Kaltenkirchen

Eigentlich ist in der Kita Zeisigring nur Platz für 80 Kinder – doch seit einigen Monaten gibt es dort elf weitere. „Wir haben als Übergangslösung den Therapieraum in einen Gruppenraum umfunktioniert“, erklärt Kita-Leiterin Constanze Dräger: „Dort können wir elf Kinder betreuen, für mehr reicht der Platz nicht aus.“ Ab diesem Sommer ziehen die Elf dann in den fertigen Anbau – und neun Kinder kommen noch hinzu.

Der vorherrschende Kita-Platz-Mangel in Kaltenkirchen ist auch in der DRK-Kita Zeisigring zu spüren. „Wir konnten im letzten Sommer leider nicht alle Krippenkinder in den Elementarbereich übernehmen“, erklärt Dräger, die seit einem Jahr die Kita leitet. Um nicht alle Kinder abweisen zu müssen, habe man sich diese Übergangslösung überlegt – und dann im Oktober letzten Jahres gleich mit dem Anbau begonnen. Im Mai soll er bezugsfertig sein, in Anspruch werde der zusätzlich Raum dann ab August genommen, so Dräger. „Dann wechseln bei uns insgesamt 22 Krippenkinder in den Elementarbereich.“ Die zusätzlichen Kita-Plätze sind damit schon komplett ausgebucht.

Kita-Anbau kostet 440000 Euro – und wird vom Bund bezuschusst

Auf 74 Quadratmetern wird es im Anbau einen Gruppenraum für 20 Elementarkinder (3 bis 6 Jahre) geben, sowie einen Flur mit Garderobe und ein Kinder-WC. „Der zusätzliche Raum ermöglicht es uns, in diesem Sommer und auch im Jahr 2023 alle Krippenkinder zu übernehmen“, so Dräger. Derzeit hat die Kita vier Krippengruppen à zehn Kinder und zwei Elementargruppen à 20 Kinder. Architekt und Bauleiter Frank Mißling passt den Anbau äußerlich dem jetzigen Haus an.

Im noch recht neuen Wohngebiet Zeisigring an der Alvesloher Straße wurden von der Deutschen Reihenhaus 166 Reihenhäuser gebaut. „Uns als Stadt ist es wichtig, dass in solchen Wohngebieten auch Kinder betreut werden. Die Kita soll den Bedarf abdecken“, erklärt Bürgermeister Hanno Krause: „Der Investor musste laut Vertrag mit der Stadt 1,4 Millionen Euro für den Bau der Kita zahlen.“ Der Anbau kostet knapp 440.000 Euro, wovon 150.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021“ bezuschusst werden. Für den Rest wird ein Darlehen aufgenommen.

Neben der Kita Zeisigring werden auch die Kitas in der Hamburger Straße und am Wiesenpark erweitert. Zusammen werden damit 100 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen. „Außerdem laufen die Planungen für den Kita-Neubau in der Hamburger Straße auf Hochtouren“, so der Bürgermeister.