Nächtlicher Großeinsatz - Balkon an der Waldstraße in Wahlstedt stand komplett in Flammen

Der Einsatzort war ziemlich leicht zu finden. Schon von Weitem leuchtete am frühen Dienstagmorgen der Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße in die Nacht. Dort war zuvor ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung ist jetzt unbewohnbar.