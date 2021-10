Bankvorstand Sven Peters aus Kaltenkirchen organisiert Hilfe im Ahrtal

Kaltenkirchen

Was veranlasst einen Bankvorstand, im Urlaub oder in seiner knapp bemessenen Freizeit in Arbeitskleidung zu schlüpfen, Hammer und Meißel in die Hand zu nehmen und unentgeltlich Putz von der Wand zu stemmen? Die Antwort von Sven Peters fällt kurz aus: „Weil die Menschen im Ahrtal einfach immer noch unsere Hilfe und Solidarität dringend brauchen.“

Bewohner haben Angst vor dem Winter

Längst haben andere Nachrichten die Ereignisse rund um die Hochwasserkatastrophe im Juli im Ahrtal in der öffentlichen Berichterstattung weit den Hintergrund gedrängt. Doch die Probleme dort sind immer noch dramatisch, und die Bewohner blicken voller Sorge auf die kühleren Herbsttage und den bevorstehenden Winter. Denn die meisten der beschädigten Häuser sind nicht beheizbar. Ein sicher wichtiger Aspekt, aber nur einer von vielen, an dem dort parallel gearbeitet werden muss.

So kennt man Bankvorstand Sven Peters sonst: Im Anzug am Schreibtisch in der Kaltenkirchener Bank. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Und dafür sind die ehrenamtlichen Helfer nötiger denn je. Einer von ihnen ist Sven Peters, Vorstand der Kaltenkirchener Bank. Der 51-Jährige und seine Lebensgefährtin Sandra Simon sind eigentlich Abenteuerurlauber.

Urlaub storniert, um helfen zu können

Vor der Corona-Pandemie zog es sie gerne nach Afrika, wo sie abseits der Touristenströme im Camper das Land erkundeten. In diesem Jahr hatten sie Südtirol gebucht, aber storniert, nachdem der Banker auf die Facebookseiten von höchst engagierten Flutopferhelfern gestoßen war und dabei erfahren hatte, wie viel Not in den vom Hochwasser zerstörten Gebieten herrscht, dort im wahrsten Sinne des Wortes jede Hand gebraucht werde.

Kurzentschlossen setzte sich das Paar ins Wohnmobil und düste dorthin. „Wir fragten uns durch, wo wir hin sollten, was wir machen könnten“, erinnert sich Peters zurück und schildert seinen ersten Eindruck vom Katastrophengebiet, der fest in seinem Kopf verankert ist: „Die Zerstörungen sind gigantisch, erschütternd. So etwas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Hunderte Jahre alte Brücken waren weg, Bahnschienen hingen acht Meter in der Luft.“

Organisationstalent wurde schnell erkannt

Mit rund 500 weiteren ehrenamtlichen Helfern fuhren Peters und Sandra Simon wochentags zur Arbeit ins Tal, am Wochenende waren es bis zu 2000. Zuerst bestand ihre Arbeit zum Beispiel darin, Putz von der Wand zu entfernen, Estrich aufzuschlagen, Häuser zu entkernen, um dem Schimmelbefall vorzubeugen. Aber schnell wurde Peters’ Organisationstalent erkannt, und er wurde gefragt, ob er nicht Helfer-Scout werden wolle. Und er wollte.

Eine der größten Baustellen, die Sven Peters als Scout (rechts mit Lebensgefährtin Sandra Simon) betreute, war die in Walporzheim. Viele der dort eingesetzten Helfer werden sich um diese noch weitere zwei Jahre kümmern. Quelle: privat

Schließlich war es seine Aufgabe, zum Beispiel 200 Helfer im schwerbeschädigten Ort Schuld effektiv auf den zahlreichen Baustellen dort einzusetzen, den Shuttle dorthin zu organisieren. Die Anforderungen liefen am jeweiligen Einsatzmorgen dann digital bei ihm ein, „denn eine sehr gute IT-Logistik wurde inzwischen aufgebaut, privat organisiert“, so Peters. „Die Solidarität dort ist ohnehin Wahnsinn.“ So war es auch keine Wunder, dass auch ihn dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit packte, ihn auch zu Hause nicht losließ, er von hier aus nach Feierabend weiter organisierte.

Weiterhin werden viele Helfer gebraucht

Nach dem gemeinsamen Sommerurlaub mit seiner Lebensgefährtin hat Peters im Ahrtal auch seinen Resturlaub verbracht, fährt auch spontan am Wochenende mal rüber. „Da treffen sich dann die Wiederholungstäter“, meint der Kaltenkirchener schmunzelnd, „denn zu tun gibt es genug“. Und es werde weiterhin jede helfende Hand gebraucht, weil die Zahl der Unterstützer rückläufig sei. Benötigt würden jetzt speziell Handwerker mit der nötigen Ausrüstung.

Jedes Mal kehrt Peters bewegt von seinen Reisen ins Ahrtal zurück, denn er werde mit der tollsten Währung der Welt bezahlt: „Mit unendlich viel Dankbarkeit und einem Lächeln.“ Und die Besuche dort hätten mit ihm und seiner Lebensgefährtin viel gemacht. „Man wird demütig, denn wir haben von Schicksalen erfahren, die einen sehr mitnehmen.“

Patenschaften für sechs bis sieben Baustellen

Deshalb hat Peters sich auch zu einem eigenen Hilfsprojekt entschlossen. Er und rund 40 Gleichgesinnte wollen zwei Jahre lang sechs bis sieben Baustellen vor Ort zu ihrer Herzensangelegenheit machen, dafür die Patenschaften übernehmen. In unterschiedlicher Besetzung möchten sie dafür sorgen, die Häuser der Menschen wieder bewohnbar zu machen, sie aber auch unterstützen, im täglichen Leben wieder Fuß zu fassen. „Viele hatten keine Elementarversicherungen, haben alles verloren, wohnen bei Freunden oder Bekannten.“

Und der Winter stehe vor der Tür und die Heizmöglichkeiten seien nicht gesichert. Da sei es schon faszinierend, dass trotz allem die Zuversicht der Bewohner wachse. Peters hofft, dass künftig auch einiges weniger bürokratisch ablaufe, „denn da ist noch viel Luft nach oben“. Unbürokratisch und schnell kümmern sich hingegen die Paten um ihre Hilfsfamilien.

Zum Fest werden Weihnachtsbäume gespendet

Über einen befreundeten Vermieter von Ferienwohnungen ist es Peters zum Beispiel gelungen, einer vierköpfigen Familie aus Schuld einen 14-tägigen, kostenlosen Urlaub in einer Wohnung in Kühlungsborn zu ermöglichen. „Damit sie endlich mal etwas Schönes sehen.“ Und Familienangehörige von ihm werden Weihnachtsbäume spenden und ins Hochwassergebiet bringen.

Wer im Ahrtal vor Ort ehrenamtlich mitarbeiten möchte, kann sich unter www.helfer-shuttle.de informieren.