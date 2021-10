Bad Bramstedt

Die Gemeinden im Amt Bad Bramstedt-Land wollen auf den anhaltenden Siedlungsdruck junger Familien reagieren. Bis Ende 2019 hatten viele Kommunen kurzfristig ihre Bauleitplanung angeschoben, um in einem „vereinfachten Verfahren“ Baugrundstücke ausweisen zu können. Diese Flächen liegen zwar im Außenbereich, schließen sich aber an eine vorhandene Bebauung an. Besonders zügig läuft dieses Verfahren jedoch nicht. Statt Mutterboden wurde in den letzten zwei Jahren vor allem ziemlich viel Papier bewegt.

So musste die Gemeinde Hasenkrug ihr ursprüngliches Planungsvorhaben drastisch verkleinern. Statt auf 2,4 Hektar darf der Ort nur noch auf 1,2 Hektar Fläche insgesamt zehn Grundstücke ausweisen. „Es gibt innerorts noch so viele Baulücken, deshalb mussten wir das Baugebiet halbieren. Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagt Bürgermeister Bernd Aszmoneit. Er will sich nicht festlegen, wann die Grundstücke letztlich zum Verkauf angeboten werden. „Wer weiß, was da noch kommt.“

Föhrden-Barl: Von zehn bleiben nur vier Bauplätze nach

Auch in Föhrden-Barl ist Frust aufgekommen. Zunächst musste in einem Immissions-Gutachten geklärt werden, ob die Fläche wegen möglicher Nähe zu landwirtschaftlichen Betrieben überhaupt zur Wohnbebauung geeignet ist. Nachdem der Gutachter die Eignung bestätigt hatte, reduzierte die Landesbehörde auch hier wegen noch vorhandener Baulücken die Zahl der geplanten Bauplätze sogar von zehn auf nur noch vier. „Das macht hier keine Freude“, sagt Bürgermeister Hans Jochen Hasselmann. Denn für die Gemeinde lohne es sich nicht, eine Gemeinschaftskläranlage für nur vier Anlieger zu bauen. In der kommenden Woche gebe es aber Gespräche mit den Behörden. „Das vereinfachte Verfahren beinhaltet einige formelle und materielle Erleichterungen“, erklärt Frank Hartmann von der Kreisplanung, aber alle anderen Verfahrensvorschriften müssten weiterhin sauber abgearbeitet werden.

In Heidmoor ist das Bauleitverfahren im Plan. Die Gemeinde darf sich bis 2030 um 22 Wohneinheiten erweitern, 16 Bauplätze wird die Gemeinde nun an der Dorfstraße erschließen. Doch dafür muss ein Privatmann, der vier Bauplätze auf seinem Grund beantragt hatte, zurückstecken. Sein Vorhaben wurde abgelehnt. Im Frühjahr 2022 wolle die Gemeinde seinen Antrag erneut prüfen, heißt es dazu im Protokoll der Gemeindevertretersitzung. Aber die Kommune kommt bereits mit dem neuen Baugebiet an die Grenze dessen, was die örtliche Abwasserbeseitigung leisten kann. Die eigene Kläranlage ist nur auf 300 Personen ausgelegt, derzeit leben 234 Bürger im Ort, mahnte der Kreis.

Weddelbrook: Regenrückhaltebecken statt Bauland

In der Gemeinde Weddelbrook musste umgeplant werden, um die Oberflächenentwässerung zu regulieren. „Wir haben jetzt einige Grundstücke verkleinert, um auf 300 Quadratmetern ein Regenrückhaltebecken anzulegen“, berichtet Bürgermeister Stefan Gärtner. Für die Vergabe der 14 Bauplätze hat er sechsmal mehr Bewerber. „Die Gemeindevertretung muss nun beraten, wie die Grundstücke vergeben werden, wobei ich persönlich wegen der Objektivität ein Punkteverfahren bevorzuge“, sagt Gärtner.

Die Gemeinde Mönkloh muss bei den Planungen für ihre zehn Bauplätze zwei Einwendungen erörtern, die im Rahmen der öffentlichen Anhörung eingegangen sind. Neben einer Behörde hatten sich Mitte September elf Anliegerfamilien aus der Lutzhorner Straße mit einer Unterschriftenliste gemeldet. „Wir sind nicht gegen das Baugebiet an sich“, stellen Initiatoren Volker Brüchmann und Arne Niebuhr fest, allerdings sei die unmittelbare Nachbarschaft mit der geplanten Verkehrsführung durch ihre Anliegerstraße – eine Tempo-30-Zone ohne Bürgersteig – nicht zufrieden. Wie die Gemeinde mit den Einwänden umgeht, ist noch unklar.

Armstedt: Kein beschleunigtes Verfahren mehr

In Armstedt hatten die Landesarchäologen zunächst Interesse an dem geplanten Baugebiet in der Dorfstraße angemeldet. Dies stellte sich nach einer Begutachtung jedoch dann als nicht relevant heraus. Die Gemeinde muss dennoch anders planen. „Wir sind nicht mehr im vereinfachten Verfahren, sondern im Normalverfahren, weil unser Baugebiet einen neuen Siedlungsansatz darstellt“, berichtet Bürgermeisterin Maren Horstmann über die Entscheidung des Landes. Zudem wurde die Anzahl der Bauplätze von 16 auf zwölf gekürzt. „Meine Interessentenliste ist voll“, berichtet Horstmann.

In Bimöhlen sei die Erschließung in Gang, berichtet Bürgermeister Michael Schirrmacher. Deswegen kann er auch die erste Jahreshälfte 2022 als konkreten Zeitraum für einen Verkaufsstart der zwölf Grundstücke nennen. „Für die Vergabe wird es ein Punktesystem geben“, kündigt er an.

Hitzhusen hat bald 32 Bauplätze anzubieten

Auch in Hitzhusen kann das Baugebiet mit 32 Grundstücken für Einfamilienhäuser nun erschlossen werden. „Danach kennen wir die Baulandpreise und können auch über Vergabekriterien reden“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Peschel.

In Großenaspe dagegen sind schon alle 17 Bauplätze verkauft. „Wir erarbeiten bei uns schon sehr viel im Planungsausschuss, der öfter als die Gemeindevertretung tagt. So können wir nach Bedarf zeitnah notwendige Entscheidungen treffen“, erklärt Bauausschussvorsitzender Bernd Konrad. Er vermutet, dass die Planungen dadurch in Großenaspe schneller vorangehen.