Bad Bramstedt wird in den nächsten Jahren um bis zu 2000 Einwohner wachsen. An der Segeberger Straße soll ein neuer Stadtteil entstehen. Die Stadtverordneten genehmigten am Montagabend in nicht öffentlicher Sitzung den Kaufvertrag mit einem Berliner Unternehmen. Doch es gibt auch Kritiker.