In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Montagabend in Kaltenkirchen wird es viel zu beraten geben. Wie soll es mit den umstrittenen Planungen zum Gebiet am Wiesendamm weitergehen? Weitermachen, aussetzen, komplett aufgeben? Und wie viel Sinn macht ein Workshop mit Bürgerbeteiligung? Die Fraktionen sind sich uneinig.