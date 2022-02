In Damsdorf entsteht ein neues Baugebiet, die Erschließungsarbeiten stehen bevor. Neun Bauplätze stehen zur Verfügung, Interessenten gibt es mindestens doppelt so viele. Bei der Vergabe soll ehrenamtliches Engagement vor allem in der Feuerwehr bevorzugt werden – so haben auch Auswärtige eine Chance.