Bad Segeberg/Schwissel

Die Erneuerung der Autobahn 21 zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg-Süd und Bad Oldesloe-Nord wird ab Dienstag, 8. März, fortgeführt. Dafür werden Abschnitte am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, gesperrt, teilt die Autobahn GmbH Nord mit.

Zeitweise Vollsperrung auf A21 von Bad Segeberg nach Leezen

Zwischen der Anschlussstelle Leezen und den Raststellen „Schwisseler Kamp“ und „Bebenseer Moor“ wird ab 8. März eine jeweils einspurige Verkehrsführung eingerichtet.

Voll gesperrt wird jedoch die Fahrbahn Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg-Süd und Leezen am 9. und 10. März jeweils zwischen 10 und 15 Uhr. Dies sei notwendig, um eine haltbare Verkehrsführung einzurichten, erklärt die Autobahn GmbH. Die Gelbmarkierung könne nicht bei nächtlicher Kälte und Feuchtigkeit geklebt werden.

Der Verkehr wird ab Bad Segeberg-Süd über die B 432 nach Leezen und von dort über die L 167 zur Anschlussstelle Leezen umgeleitet.

Anschlussstelle Schwissel nach Norden wird gesperrt

Im Anschluss wird in diesem Bauabschnitt auf der Richtungsfahrbahn Süd eine Fahrspur für jede Richtung eingerichtet. Die Anschlussstelle Schwissel Richtung Norden wird für die Bauphase gesperrt. Diese Sperrung wird mit Umlegung des Verkehrs am 10. März voraussichtlich gegen 15 Uhr aktiv, so die Autobahn GmbH. Eine Umleitung ist ab der Ausfahrt Leezen über die Umleitung 7 über die L167 und die B432 ausgeschildert.

Aufgrund von unvorhergesehenen Witterungsereignissen können sich die angegebenen Termine verschieben.