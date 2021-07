Kaltenkirchen

Sie liegen akkurat auf dem Tresen des Polizeireviers Kaltenkirchen: Kfz-Kennzeichen, die beim Starkregen der vergangenen Tage von den Autos gerissen wurden und im wahrsten Sinne des Wortes abtauchten. Mit dem schwindenden Wasser kamen und kommen sie wieder zutage.

„Bei uns sind bis jetzt etwa 25 gefundene Kennzeichen abgegeben worden“, sagt Polizeihauptkommissar Marc Hilgenfeld vom Polizeirevier Kaltenkirchen. Nach und nach werden sie abgeholt – und neue kommen hinzu. „Hallo, ich habe dieses Schild gefunden. An der Friedenstraße“, sagt eine Frau am Dienstagmittag und reicht ein verbeultes Kfz-Kennzeichen über den Tresen. Es wird von einem Polizeibeamten entgegen genommen, der die Daten aufnimmt und es dann auf den großen Stapel mit anderen Schildern legt.

Fahrzeugschein und Personalausweis vorlegen

„Wir schreiben die Fahrzeughalter an und melden, dass das Nummernschild gefunden wurde und hier bereit liegt“, erklärt Hilgenfeld. Aber auch von sich aus kommen Fahrzeugbesitzer zum Revier und melden den Verlust. Im besten Fall können sie ihr Schild gleich mitnehmen. Vorgezeigt werden müssen Fahrzeugschein und Personalausweis. Dann gibt es das Schild zurück.

Sogar Schilder aus Niedersachsen wurden gefunden

Vor allem Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Kreis Segeberg (SE), aber auch aus Pinneberg (PI) und Hamburg (HH) wurden beim Durchfahren der Wassermassen am Sonntagabend in Mitleidenschaft gezogen. Exoten wie der Landkreis Brake (BRA) in Niedersachsen und die Stadt München (M) sind dabei. Bei dem bayerischen Fahrzeug handelt es sich um einen Mietwagen. Alle abgelieferten Nummernschilder stammen laut Polizist Hilgenfeld vom jeweiligen Frontbereich der Autos. „Die haben keine Tüv-Plakette, die klebt hinten dran.“

Warum werden die Schilder vom Fahrzeug gerissen? „Wer durch hohes Wasser fährt, schiebt eine Welle vor sich her, und die spült wieder zurück und schlägt von hinten gegen das vordere Nummernschild“, erklärt Hilgenfeld. Dabei sei es egal, ob die Schilder nur geklemmt seien oder verschraubt. Denn auch ganze Halterungen samt Kennzeichen wurden bei der Polizei Kaltenkirchen abgegeben. „Selbst mit Verschraubung.“

WZV und Paketboten in Kaltenkirchen fanden die Kennzeichen

Nach dem Starkregen am Sonntagabend hatten zunächst Mitarbeitende des Wege-Zweckverbandes (WZV) bei ihrer Tour am Montag die ersten Kennzeichen eingesammelt, es folgten die Paketboten, die auch schon früh unterwegs waren. Auch freundliche Bürger, die Mitleid mit den Fahrzeugbesitzern haben, reichen die Schilder rein. Jedes Kennzeichen wird laut Polizeihauptkommissar Hilgenfeld in die Fahndung aufgenommen. Wenn irgendein Autobesitzer aus ganz Deutschland sein Nummernschild sucht, bekommt er so Kenntnis, dass es in Kaltenkirchen gefunden wurde.