Kaltenkirchen

Sie sind knallgelb und gefüllt mit gesunden Dingen: die Bio-Brotboxen, die seit 2005 jedes Jahr an Grundschüler in Hamburg und dem Kreis Segeberg verteilt werden. Beim Unternehmen Grell Naturkost in Kaltenkirchen wurden sie in den vergangenen drei Tagen gepackt. Über 60 Helfer waren dafür im Einsatz, wie Jan Bolten, Leiter Organisation bei Grell Naturkost, berichtet.

Anders als üblich fehlten in diesem Jahr die frischen Sachen wie Brot und Möhren in der Box. „Wir wussten nicht, ob die Boxen lange rumstehen“, erklärt Bolten. Man habe nicht abschätzen können, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie nach den Sommerferien auf den Schulbetrieb haben. Die Schülerinnen und Schüler aus den Segeberger Schulen bekommen stattdessen eine Eintrittskarte für den Wildpark Eekholt. Die Hamburger Schüler finden diesmal Müsli und Tee, ein Heft und einen Aufkleber in der Box. .

Ernährungs-Expertin: „Krankheiten fallen nicht vom Himmel“

Als prominenten Gast hatten Grell und die Mitorganisatoren vom Gut Wulksfelde Ernährungs-Doc Dr. Anne Fleck eingeladen. Sie ist Ärztin, Autorin und klärt im Fernsehen regelmäßig über gesunde Nahrungsmittel auf. „Die derzeitige Situation zeigt, wie wichtig Gesundheit ist“, sagt Fleck. Damit die Zellen im Körper sowie das Immunsystem richtig funktionieren, brauche der Körper Nährstoffe. „Krankheiten fallen nicht vom Himmel“, betont die Ärztin. Bereits im Kindesalter müssten Menschen lernen, gut für sich zu sorgen. Rheuma, MS, Herzinfarkt und Arthrose kämen nicht angeflogen, sondern hätten Ursachen.

Spätstück statt Frühstück

Sie kenne viele Haushalte, in denen gut für ihre Kinder gesorgt werde, aber ebenso gebe es viele Fälle, in denen Jungen und Mädchen ohne Frühstück und Pausenbrot zur Schule geschickt werden. Mit der Bio-Brotbox solle das Thema in die Familien getragen werden. Ärztin Fleck ist nicht eine Verfechterin für das morgendliche Butterbrot – sie plädiere für das „Spätstück“ statt Frühstück. Nach der Nacht müsste nicht gleich der Tag mit einer Mahlzeit am Morgen starten.

Wichtig seien die Inhaltsstoffe. „Eine Handvoll Nüsse ist immer gut“, sagt Fleck. Die klassische Stulle sei prima, aber nicht drei Mal am Tag. Bei warmen Mahlzeiten dürfte nicht Fleisch der Hauptdarsteller sein, Gemüse und Obst seien wichtig. „Auch ein Schokoriegel darf mit in die Brotbox“, gibt Fleck zu. Aber „die Dosis macht das Gift“. Zucker sollte die Ausnahme bleiben.