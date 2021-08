Henstedt-Ulzburg

Sehr viele Menschen wollen helfen, doch Sachspenden werden in den schwer getroffenen Überflutungsgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen derzeit nicht mehr gebraucht. Es sei denn, es sind ganz spezielle Dinge, die fast niemand zu Hause hat. Deshalb stellten Frank Bueschler und sein Team vom Verein „Henstedt-Ulzburg Bewegt“ kurzfristig einen großen Kinderflohmarkt auf die Beine, dessen kompletter Erlös den Flutopfern zugutekommt. Dabei kamen - trotz überraschend geringer Besucherzahl – rund 8500 Euro zusammen. „Dazu kommen noch Geldspenden auf unserem Konto und zahlreiche Paypal-Bezahlungen“, so Bueschler. „Vielleicht schaffen wir ja damit die 10.000-Euro-Grenze.“

„Ich habe den Wahnsinn gestartet“, sagt Stefanie Egenolf und muss lachen, als sie sich in der großen Halle im Sportland des SV Henstedt-Ulzburg in der Olivastraße 2 umsieht. Denn es ist wirklich schon Wahnsinn, wie es dort aussieht. Auf 120 Tischen stapeln sich vor Beginn Berge von Kinderkleidung, Büchern und Spielen. Aber auch Fahrräder oder Kinderkarren gehören zum Angebot. Bis zur letzten Minute sind die ehrenamtlichen Helfer mit dem Auspacken der über 400 Kartons beschäftigt, bevor um 14 Uhr der Verkaufsstart beginnt und die Besucher in die Halle können. Wegen der Corona-Schutzverordnung dürfen es gleichzeitig nur 160 sein. Dazu kommen noch 20 Vereinsmitglieder, die zum Beispiel als Ordner eingesetzt sind.

„Wir wurden förmlich überrannt“

Vor gut drei Wochen hatte Egenolf, Leiterin der Kindertagesstätte (Kita) Arche Noah in Norderstedt, die Idee zu diesem Benefiz-Markt, sprach darüber mit ihrer Freundin Wiebke Dauer vom SV Henstedt-Ulzburg. Sie ist gut vernetzt, Mitglied im Verein „Henstedt-Ulzburg Bewegt“. Schnell hatte sie den stellvertretenden Vorsitzenden Frank Bueschler auf ihrer Seite, und die Maschinerie lief an. Fix waren alle bürokratischen Hindernisse geklärt, die Halle gefunden und reserviert. Und dann lief über die sozialen Netzwerke und die Zeitungen die Bitte um Spenden von Kinderkleidung, Spielsachen und allem, was Jungen und Mädchen brauchen. Zahlreiche Annahmestellen wurden eingerichtet. „Und wir wurden dann förmlich überrannt. Alleine bei meiner Abgabestelle in Henstedt-Ulzburg fuhren die Autos im vereinbarten Zeitraum im Minutentakt vor. Das war überwältigend“, sagt Bueschler. Mit Lastwagen und „mit allem, was noch so fährt“, wurden dann die Sachen am Freitag und Sonnabend in die Halle transportiert. „Und viele Firmen haben uns geholfen, haben Verkaufstische geliehen, Kartons, große Einkaufstüten und Getränke spendiert“, so Vorstandsmitglied Jane Garling.

Zur Galerie Die Sporthalle in Henstedt-Ulzburg war gut mit Wagen gefüllt. Hier gab es Kinderbekleidung in jeder Art und Größe und vieles mehr.

Die angebotenen Waren wurden superbillig verkauft. Bei der Kinderkleidung wurden die Teile nicht einzeln veräußert, sondern per Kilo. Abgewogen wurde an der Kasse. „Ein tolles Angebot hier“, sagt dann auch Jelena Jambrecina aus Delingsdorf aus dem Kreis Stormarn, die für ihre Töchter Maribel und Marleen einkaufte, mit mehreren gefüllten Taschen den Heimweg antrat. „Tolle Sachen, tolle Preise“, fand Martina Schmidt aus Bad Bramstedt. Die Kaltenkirchenerin Melanie Janke war schon lange vor der Öffnungszeit vor Ort, wunderte sich aber, dass es da noch keine Warteschlange gab.

Die recht wenigen Besucher waren dann auch der einzige Wermutstropfen für Bueschler. „Es waren nur rund 500. Die haben zwar gekauft wie die Wilden, doch wir sind leider nur Dreiviertel der Sachen losgeworden. Damit war nicht zu rechnen. Die müssen wir noch verkaufen.“ Dafür hat er schon eine Idee. Der Verein plant einen zweiten Flohmarkt, vielleicht über zwei Tage. Der Sonnabend alleine habe sich nach Bueschlers Worten nicht als ideal erwiesen. Er habe auch schon eine Idee, wo der dann stattfinden könne. „Das zu verraten, ist aber noch zu früh“, sagt er. Jetzt sei er erst einmal froh, einen Lagerplatz für die noch vorhanden Sachen gefunden zu haben.

Das eingenommene Geld soll zu gleichen Teilen an die „Aktion Deutschland hilft“, die „Stiftung der Deutschen Lions“ sowie an „#KitasHelfenKitas“ gehen.