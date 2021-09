Kreis Segeberg

Schwere Schlappe für die CDU im Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte. Die Partei hat nach Auszählung am späten Sonntagabend wesentlich stärker als im Bundestrend verloren. Das Direktmandat geht überraschend an den Newcomer Bengt Bergt (SPD).

Nach Auszählung von 305 der 306 Wahlbezirke kurz vor Mitternacht führt Bengt Bergt aus Norderstedt deutlich vor dem bisherigen Platzhirsch der CDU, Gero Storjohann aus Seth. Der 63-Jährige war 2002 das erste Mal in den Bundestag eingezogen, hat seit 2005 jedes Mal das Direktmandat gewonnen.

Gero Storjohann könnte noch über Liste in Bundestag

Ob Gero Storjohann als Fünfter der CDU-Landesliste in den Bundestag einrückt, ist „wackelig“, sagt er am Abend. Das werde sich wohl erst in der Nacht entscheiden. Es habe eine Wechselstimmung im Land geherrscht.

Nach Auszählung von 305 von 306 Wahlbezirken liegt der Herausforderer der SPD Bengt Bergt mit 32 Prozent zu 28 Prozent, mit rund 8000 Erststimmen, vor Storjohann. Ein Trend, der sich im Laufe des Abends verfestigt hat. Die Stimmverluste für Storjohann liegen im zweistelligen Bereich. Der Grünen-Kandidat Nils Bollenbach aus Bargteheide spielt mit 13,7 Prozent der Erststimmen keine Rolle.

Bengt Bergt bislang politisch unbeschriebenes Blatt

Prognosen hatten dem Gewerkschafter und Betriebsrat einer großen Windkraftfirma Bengt Bergt nur geringe Gewinnchancen gegen den etablierten Storjohann vorausgesagt. Bengt war in der Politik bislang ein unbeschriebenes Blatt.

Storjohann hatte den Wahlkreis vor vier Jahren noch souverän mit 41,1 Prozent der Erststimmen gewonnen, unter anderem gegen Alexander Wagner (27,3), der damals für die SPD angetreten war.

CDU schwächelt auch bei den Zweitstimmen

Die CDU hatte 2017 bei den Zweitstimmen 34,6 Prozent geholt, liegt am Sonntagabend bei nur noch 22,4 Prozent. Die SPD steigert sich demnach von 22,4 auf 28,6 Prozent.

Die Grünen wachsen von 10,9 Prozent auf 16,7 Prozent, die FDP von 13,6 Prozent auf 14 Prozent. Die AfD fällt von 8,9 Prozent auf 7,4 Prozent, die Linke von 6,9 Prozent auf 3,3 Prozent.

Zu Beginn der Auszählung lag Storjohann noch vorn

Zu Beginn der Auszählungen im Wahlkreis liegt wie erwartet der CDU-Kandidat Storjohann noch vorn. Doch der Vorsprung Storjohanns wird immer kleiner, bis Bergt schließlich die Führung übernimmt in der Stimmen-Übersicht des Wahlkreises: „Geil, oder?“, fragt Bergt, der mit seiner Familie, Freunden und Parteifreunden in einer Bar in Henstedt-Ulzburg den Wahlabend feiert. „Das war aber klar“, sagt der 39-Jährige selbstbewusst.

Schon vor Schließung der Wahllokale hatte der Norderstedter angekündigt, das Direktmandat angreifen zu wollen. „Wir haben einen geilen Wahlkampf gemacht.“ Aus den Gesprächen mit Bürgern, Verbänden und Firmen sei ihm klar geworden: „Es gab viel Unzufriedenheit über den bisherigen Kandidaten im Wahlkreis. Segeberg war schlecht vertreten in Berlin.“

Bengt Bergt: „Geiler Wahlkampf“

Sogar in Seth, Storjohanns Wohnort, gewinnt der SPD-Mann die meisten Stimmen mit 332 zu 282. Prozentual verliert Storjohann in Seth 13,8 Prozentpunkte.

Im Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte leben 249.841 Wahlberechtigte, darunter rund 185.000 im Kreis Segeberg und rund 70.000 im Kreis Stormarn. Beteiligt haben sich 79,4 Prozent, nach 78,2 Prozent 2017.

SPD-Kreisvorsitzende Katrin Fedrowitz sieht Schwung für nächste Wahlen

„Ich bin sehr glücklich und freue mich, dass er es gerockt hat“, sagt SPD-Kreistagsvorsitzende Katrin Fedrowitz am Abend. Nun hat die SPD im Kreis Segeberg wieder einen Vertreter in Berlin. Sie sieht die SPD gestärkt. „Wir werden jetzt alle anderen Wahlen gewinnen“, sagt sie im Hinblick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr und die Kommunalwahl 2023.

„Ich bin stark, ich bin neu, ich bin jung und frisch“, erklärt Bergt sein starkes Ergebnis im Wahlkreis. Zudem hätten die Menschen selbst im ländlichen Bereich gemerkt, dass das Konservative ausgedient habe.

Bengt Bergt ist Betriebsrat und Gewerkschafter

Als Arbeitnehmervertreter und Betriebsrat habe er ein klares Profil. Im Bundestag will er die Sozialpolitik stärken, sich für den Mindestlohn von 12 Euro einsetzen. Klimaschutz sei ein großes Thema, er arbeite in der Windbranche und wisse, wo es dort hakt.

Und der Umbau der Landwirtschaft sei ein großes Thema in Hinblick auf Ökologie und Tierwohl, so Bergt, der sich vegan ernährt. Er habe auch mit vielen Landwirten gesprochen. Diese seien bereit für die Umgestaltung, „aber auch die Investitionen müssen die Landwirte stemmen können“.

Bengt Bergt will im Wohnmobil durch Wahlkreis touren

Als Bundestagsabgeordneter will Bengt Bergt dicht am Wähler bleiben. Wie schon im Wahlkampf. „Ich werde kein klassisches Wahlbüro öffnen“, kündigt Bergt an. „Der Wahlkreis ist groß.“ Er wolle deshalb mit einem Wohnmobil durch den Wahlkreis touren und damit an wechselnden Orten stehen bleiben.

Von Gerrit Sponholz und Nadine Materne