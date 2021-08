Die Coronazahlen steigen wieder und damit der Frust der Menschen, die etwa in Quarantäne sollen. Die Mitarbeiter des Kreises erleben täglich Beleidigungen und Bedrohungen. Landrat Jan Peter Schröder findet dazu deutliche Worte.

Beschimpft, beleidigt, bedroht - Corona-Frust entlädt sich an Kreismitarbeitern

Von Nadine Materne