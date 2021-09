Henstedt-Ulzburg

Die Tage der kostenlosen Corona-Bürgertests sind gezählt und damit auf jeden Fall auch die der beiden Testzentren von Christian Leder in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt. Der Chef des Unternehmens First & Safe – vor der Corona-Pandemie ein Unternehmen zur Fortbildung und Schulung im Medizinbereich – schließt die Zentren, in denen etliche tausend Menschen innerhalb weniger Minuten erfahren hatten, ob sie Corona-positiv oder -negativ sind. „Am 11. Oktober ist hier der letzte Testtag“, sagt Christian Leder, den KN-online am Standort Henstedt-Ulzburg traf.

„Kostenpflichtige Corona-Tests lohnen sich nicht“

Er ist Geschäftsmann genug um zu ahnen, dass sich mit dann wieder kostenpflichtigen Corona-Tests kein Geld machen lässt und die Fixkosten seinen Angaben nach dafür einfach zu hoch sind. Vor den kostenfreien Tests hatte Leder knapp 40 Euro pro Test genommen.

Am Kirchweg in Henstedt-Ulzburg und im Kulturwerk Norderstedt hat Christian Leder große Räume angemietet und etliches Personal angestellt. Er habe noch darüber nachgedacht, in seinem Büro das Testen anzubieten, davon aber Abstand genommen. „Das lohnt sich einfach nicht“, sagt Leder.

Zahl der Testpersonen in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt nimmt ab

Viele Menschen seien inzwischen geimpft und bräuchten einen Testnachweis nicht mehr. Dennoch gebe es auch genug Geimpfte, die sich noch testen lassen. „Sie wollen ganz sicher sein, wenn sie zum Beispiel ältere Familienmitglieder treffen.“ Außerdem in der Schlange am Zentrum stehen Menschen, die erst eine Impfdosis haben und damit noch nicht den vollen Schutz, sowie diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer eine Impfung ablehnen. Auch bestimmte Berufsgruppen wie die in der Pflege und im Handwerk lassen sich alle paar Tage untersuchen, hat Christian Leder festgestellt.

Betreiber ging mit 1,7 Millionen Euro in Vorleistung

Im März hatte First & Safe die beiden Testzentren in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt eröffnet. Der Run auf die beiden Standorte war damals enorm. „Im Mai und Juni haben wir jeweils um die 50.000 Menschen getestet“, sagt Christian Leder. Mittlerweile – auch durch die hohe Anzahl an Geimpften – hat es sich auf gut die Hälfte eingespielt. „Im August hatten wir in Norderstedt um die 13.500 Tests, in Henstedt-Ulzburg etwa 12.000.“ Dass der Betrieb solche Ausmaße annehmen wird, hat Leder nicht erwartet. „Wir haben zu Anfang gedacht, dass es cool wäre, wenn 100 Leute zum Testen kommen.“ Es kamen deutlich mehr Personen, um sich ein Stäbchen tief in die Nase stecken zu lassen.

Nach großen Problemen mit der Bezahlung der kostenlosen Bürgertests, die erst mit einer Verzögerung von drei Monaten von den zuständigen Stellen ausgezahlt wurden, hat Leder mit dem Betrieb der beiden Testzentren gutes Geld verdient. „Zunächst musste ich mit 1,7 Millionen Euro in Vorleistung gehen“, erinnert der Geschäftsmann sich. Das habe ihm schlaflose Nächte bereitet, gibt er offen zu. Über 100 Mitarbeiter mussten bezahlt werden, dazu Miete und Materialkosten. Das habe nur geklappt mit einem Investor und der Familie im Rücken. „Es ist krass, wenn man so viele Schulden hat und man doch weiß, dass man alles richtig gemacht hat.“

Zurück zum Kerngeschäft von Christian Leder

Der Betrieb war zu der Zeit die einzige Einnahmequelle von First & Safe, da an Fortbildungen in Gruppen nicht zu denken gewesen sei. Das ist jetzt anders. Aufgrund der deutlich entspannteren Situation schulen Christian Leder und seine Mitarbeiter als „Der Dozent“ wieder in Präsenz. Zurück zum ursprünglichem Geschäft, heißt es.

Testzentren im Kreis Segeberg Nach Auskunft des Kreises Segeberg gibt es zurzeit 33 verschiedene Teststationen im Landkreis. Eine Klinik, eine Kommune, fünf Arztpraxen, vier Apotheken - davon drei mobile Stationen einer Apotheke – und 22 private Anbieter (davon acht mobile Teams von einer Firma) betreiben Stationen, in denen man sich auf Corona testen lassen kann.

Wie es mit dem Testbetrieb im Kreis Segeberg nach dem 11. Oktober weitergeht, ist noch unklar. „Wir können keine Prognosen darüber abgeben, wie Testzentren nach der Einstellung der kostenfreien Tests mit der Situation umgehen werden“, sagt Kreissprecher Robert Tschuschke auf Nachfrage von KN-online. Wahrscheinlich werde sich „der Markt selbst regulieren“. Welche Akteure abseits der Teststationen Untersuchungen vornehmen werden, ist laut Kreisbehörde bundesweit noch unklar.