Henstedt-Ulzburg

Dass Negatives etwas äußerst Positives sein kann, hat Joey Claussen, Discobetreiber aus Henstedt-Ulzburg, dieser Tage festgestellt. Die Besucher seiner ersten Party im Joy sind nach dem ersten Corona-Test von vieren negativ getestet worden. Etwa die Hälfte der 300 Personen sollten an der Testreihe nach zwei, vier, sechs und zehn Tagen nach der Veranstaltung teilnehmen. Wer geimpft oder genesen ist, muss diese Tests nicht absolvieren. Nur 15 Partygänger haben sich nach Auskunft von Joey Claussen nicht an die Aufforderung zum Corona-Test gehalten und sie ausfallen lassen.

Test-Unwillige werden von weiteren Feten ausgeschlossen

„Wir können keinen zwingen, zum Test zu gehen“, sagt Claussen. Aber um ein Zeichen für die ganze Veranstaltungsbranche zu setzen, hofft der Henstedt-Ulzburger auf die Kooperation seiner Gäste. Die 15 Verweigerer werden für die nächsten zweiten Partys am 7. August und 14. August im Joy gesperrt. „Zwei von ihnen hatten sogar schon Karten für eine weitere Veranstaltung bei uns gekauft“, sagt Claussen. Die beiden werden nicht ins Joy gelassen.

Infektionsschutz bekommt die Daten der Test-Verweigerer

Das Team der Henstedt-Ulzburger Disco habe die Betroffenen angeschrieben und an den Test erinnert. Mehr könne man nicht machen, meint Claussen. Die Namen der Test-Verweigerer werden an den Infektionsschutz des Kreises Segeberg weitergegeben. „Wir sind dann raus aus der Sache.“ Bis auf diese paar Abtrünnigen hat Joey Claussen nur lobende Worte für die 300 Gäste seiner Premierenparty. Alle hätten sich nahezu perfekt an die Regeln gehalten – und trotzdem das Feiern nicht vergessen.

Das Joy nimmt wie zwei andere Discotheken in Schleswig-Holstein an einem, Modellversuch teil. An drei Abenden darf dort ohne Maske und Abstand gefeiert werden. Im Joy wird das ganze Prozedere im Vorwege und im Nachgang per App organisiert. Die Eintrittskarten sind personalisiert und nicht übertragbar. Bevor man ins Joy darf, ist ein Coronatest im Testzentrum Henstedt-Ulzburg zwingend vorgeschrieben. Claussen arbeitet eng mit dem Betreiber des Zentrums, Christian Leder, zusammen.

600 Besucher bei den Partys im August

Unter den 300 Gästen sei schon beim Vorabtest kein einziger Corona-Positiver gewesen. Claussen hofft, dass es so bleibt. Sicher könne man das erst in einigen Tagen sagen, wenn die Testreihe fertig sei. Die Folgefeten im August werden nach der Premiere mit 300 Gästen dann mit Vollauslastung, das sind 600 Besucher, über die Bühne gehen. Fast alle Eintrittskarten seien verkauft, freut Joey Claussen sich.

Die erste Party nach eineinhalb Jahren sei für ihn und sein Team eine große Freude gewesen. „Das war von Anfang an eine geile Stimmung“, beschreibt der Henstedt-Ulzburger Veranstaltungsprofi. Er hatte, gibt er zu, sogar ein wenig ein Gefühl wie bei einer Party vor Corona.

Belüftung soll verbessert werden

Bei aller Freude ist Claussen Profi genug, um aus der Premiere auch etwas zu lernen. So müssen der Eingangsbereich und der Zutritt der Gäste noch besser geregelt werden. Auch sei die Belüftungssituation überarbeitungswürdig. Claussen will versuchen, eine bessere Klimaanlage zu bekommen und zu installieren. Es seien bei der ersten Party 27 Grad im Joy gewesen – von außen sei nur warme Luft an diesem Sommerabend zugeleitet worden. „Da gab es keine Abkühlung“, bedauert Joey Claussen.