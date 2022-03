Von Gerrit Sponholz

Seit Freitag ist er da, der neue Vitronic-Geschwindigkeitsmessanhänger für das gemeinsame Geschwindigkeitsmessprojekt von Kreis und Polizei. Schulungsleiter Michael Kärgel weist die zukünftigen Bediener in das Gerät vor Ort ein, hier in der Straße An der Trave in Bad Segeberg. Quelle: Klaus J. Harm