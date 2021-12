Bad Segeberg

Sie wollen den Kindern und Jugendlichen in der Stadt eine Stimme geben, ihre Interessen in der Stadtpolitik vertreten: Elf junge Leute haben ihre Arbeit im neuen Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Bad Segeberg aufgenommen. Wer sind die jungen Vertreter und was ist ihre Motivation?

Das Ziel: Mehr Freizeitangebote für Jugendliche in Bad Segeberg

Sechs Jungen und fünf Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren sind am Mittwoch das erste Mal zusammengekommen in der Mühle, um die Aufgaben unter sich zu verteilen. „Ihr repräsentiert in den nächsten zwei Jahren die Interessen von etwa 1500 Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 Jahren“, erklärte Stephan Hartung, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales in der Stadtverwaltung, den neu gewählten Jugendlichen. „Ihr habt die große Chance an allen Projekten der Stadt tatkräftig mitzuarbeiten.“ Sie haben in den politischen Gremien Rede- und Antragsrecht.

Vor allem ein Mangel an zentralen Treffpunkten und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche ist es, der die Elf motiviert hat, sich für den Kinder- und Jugendbeirat zu melden. Freizeitanlagen in Bad Segeberg beschränkten sich weitgehend auf Spielplätze, sagt Ludwig Wagemann (18). Das sei eher etwas für jüngere Kinder. Lediglich der Multifunktionsplatz in der Südstadt biete auch Älteren etwas. „Dort gibt es einen Basketballplatz, aber auch der wird ab einer bestimmten Zeit dichtgemacht.“

Vertretung für 1500 Kinder und Jugendliche in Bad Segeberg

Wagemann besucht das Städtische Gymnasium und engagiert sich bereits für die Jugendlichen in der Stadt, ist Vorsitzender des Jugendcafés. Auch seine Schwester Theresia (13) wurde in den Beirat gewählt. Sie wird in den nächsten zwei Jahren für den Beirat die Ausschüsse des Bau- und Umweltausschusses besuchen und dort die Anliegen der Jugend vertreten.

Erste Sitzung des neuen Kinder- und Jugendbeirats der Stadt Bad Segeberg in der Mühle. Aufgaben und Posten wurden vergeben. Im Januar beginnt die inhaltliche Arbeit. Quelle: Nadine Materne

Für den Sozialausschuss hat sich Josephine Steinke gemeldet und wählen lassen. „Das interessiert mich“, sagt die 18-Jährige, die derzeit eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin (SPA) am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Bad Segeberg absolviert. „Wenn die Jugendlichen nach der Schule in Bad Segeberg bleiben wollen, brauchen sie Förderung und Perspektiven im Beruf.“ Steinke hat vor einigen Jahren bereits im Jugendbeirat gesessen, dann aber eine Pause eingelegt in der Prüfungsphase. Nun wolle sie sich wieder für Kinder und Jugendliche einsetzt, mit denen sie auch beruflich zu tun hat.

Auch Nadja Harm (18) steckt in der Ausbildung zur SPA, ist zudem bei den Pfadfindern aktiv. „Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen zusammen und höre heraus, was sie wollen.“ Sie möchte ihnen in der Politik eine Stimme geben.

Junge Leute haben Bock auf Politik

„Es macht Spaß mitzuwirken“, sagt Eweline Vavulov. Die 15-Jährige hat „großes Interesse an Politik“. Die Arbeit im Kinder- und Jugendbeirat sei ein guter Startpunkt in die Politik einzusteigen, meint die Jugendliche, die in der Freizeit Volleyball spielt und im Klimabeirat aktiv ist. „Die Stadt hat Potenzial“, sagt Eweline, es fehle jedoch an zentralen Plätzen, an denen sich Jugendliche treffen können. Hier möchte sie sich besonders engagieren. Außerdem wurde sie zur stellvertretenden Sprecherin des Beirats gewählt.

Kinder- und Jugendbeirat: Geringe Wahlbeteiligung Zum 8. Mal wurde der Kinder- und Jugendbeirat im November in Bad Segeberg gewählt. 15 Jungen und Mädchen hatten sich zur Wahl gestellt, Wahlberechtigt waren 1478 Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren. Sie wurden per Briefwahl aufgefordert ihre Stimmen abzugeben. Die Rückläufer allerdings waren überschaubar. Lediglich 88 Jugendliche haben sich auch an der Wahl ihrer Interessenvertreter beteiligt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von knapp unter sechs Prozent. Die elf Kandidaten mit den meisten Stimmen binden nun den neuen Kinder- und Jugendbeirat.

Fabian Peter (17) wurde zum Sprecher des Beirats gewählt. Außerdem wird er den Haupt- und Finanzausschuss der Stadtvertretung begleiten für die Jugendlichen. Er sei bereits politisch bei den Sozialdemokraten aktiv, berichtet Fabian. „Es macht Spaß mitzuwirken.“ Nun wolle er auch für die Jugendlichen sprechen.

Außerdem in den Beirat gewählt wurden Elias Bebensee (14), Hendrik Hagemeister (13), Ryan Mischker (14), Aaron Roth (15) und Hannah Wielgosch-Borchert (14).

Outdoor-Park für Jugendliche in Bad Segeberg mitgestalten

Dass das mitunter zäh werden kann in der Politik, wissen die Jugendlichen. So hat Aaron bereits im vorangegangen Beirat mitgemacht. „Viel bewirkt haben wir nicht“, sagt er. Das habe aber wohl auch an Corona gelegen. „Deshalb versuche ich es jetzt noch einmal.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein konkretes Projekt, an dem die Jugendlichen des Beirats mitwirken werden, ist die Gestaltung des Outdoor-Platzes, der im Birkenring entstehen soll. Allerdings hat es auch zwölf Jahre gedauert, diesen zu bekommen. In Zukunft soll es schneller gehen: „Wir wollen von den Politikern gesehen werden“, sagt Ludwig Wagemann. „Wir wollen zeigen, dass wir Jungen Bock haben etwas zu verändern.“